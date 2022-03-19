Мировые акции растут, золото падает после того, как Россия избежала дефолта

Основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе

Цены на золото идут вниз

Нефть выше 100 долларов за баррель

Кривая доходности казначейских облигаций сглажена

Доллар США падает

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Мировые фондовые рынки выросли в пятницу после того, как трейдеры обрадовались выплате по российским облигациям, что позволило избежать исторического суверенного дефолта, в то время как цены на золото упали, так как спрос на металл-убежище снизился после начала процентной ставки в США. Пеший курс.

Министерство финансов России объявило в четверг, что оно направило средства для покрытия купонных выплат в размере 117 миллионов долларов США по суверенным долларовым облигациям, которые должны были быть погашены на этой неделе. Подробнее

Платежи успокоили опасения инвесторов, что российский дефолт, который стал бы первым за столетие, может расстроить и без того нервные рынки. Западные санкции препятствуют финансовым операциям России с тех пор, как 24 февраля она вторглась в Украину.

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«Если подумать о том, где бы мы были, если бы западные правительства отказались использовать замороженные средства для выплаты купонов по российским суверенным облигациям, мы бы оказались в состоянии дефолта в международной экономике». группа в Вирджинии.

«В результате некоторые из самых серьезных последствий для мировой финансовой системы откладываются на будущее — и это нормально».

MSCI Global Stocks Barometer, который отслеживает акции в 50 странах мира. (.MIWD00000PUS.) Прибавил 0,89%, в то время как самый широкий индекс MSCI Asia Pacific за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS.) За ночь он закрылся на 0,25% выше.

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, так как мирные переговоры о прекращении российско-украинского конфликта продолжаются на фоне ожесточенных боев. Подробнее

Общеевропейский индекс STOXX 600 (.stoxx) Он вырос на 0,91%.

Три основных индекса Уолл-стрит закрылись в плюсе благодаря недавно потрепанным акциям технологических компаний после того, как переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем Китая Си Цзиньпином по украинскому кризису закончились без особых сюрпризов. Подробнее

Промышленный индекс Доу-Джонса (.ДЖИ) Индекс S&P 500 вырос на 0,8% до 34754,93 пункта. (.SPX) Он вырос на 1,17% до 4463,12 пункта, а индекс Nasdaq Composite составил 4463,12 пункта. (девятнадцатый) Он прибавил 2,05% до 13 893,84.

«Мы находимся в процессе комфортного восстановления после такой агрессивной распродажи технологических акций в преддверии потенциальной траектории процентной ставки Федеральной резервной системы. Теперь, когда они практически устранили всю неопределенность цен, акции технологических компаний могут переоцениться», — добавил Кокс.

Индекс доллара США восстановился после недавнего снижения, поскольку представители Федеральной резервной системы заявили, что центральному банку, возможно, придется действовать более агрессивно в борьбе с инфляцией, в то время как доллар достиг шестилетнего максимума по отношению к иене. Подробнее

Индекс доллара вырос на 0,269%, а евро упал на 0,38% до 1,1047 доллара.

Цены на золото были на пути к своему крупнейшему недельному падению почти за четыре месяца после повышения ставки ФРС и восстановления доллара США.

Золото спот упало на 1,2% до 1919,36 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США упали на 0,33% до 1928,20 доллара за унцию.

Доходность долгосрочных казначейских облигаций США рано упала из-за нерешенности российско-украинского спора, в то время как доходность краткосрочных облигаций выросла, что еще больше стабилизировало кривую.

Базовая доходность 10-летних облигаций упала до 2,1548% с 2,167%, а доходность 30-летних облигаций составила 2,4225% с 2,461% в четверг, что свидетельствует о неприятии риска.

Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая точно отражает ожидания ФРС по процентной ставке, вместо этого немного выросла до 1,9465% с 1,915%.

Цены на нефть стабилизировались выше, но понесли вторую неделю подряд потери после волатильной торговой недели, когда российские баррели было нелегко заменить на жестком рынке. Подробнее

Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись с повышением на 1,2% до $107,93 за баррель, на следующий день после роста почти на 9%, что стало самым большим дневным процентным приростом с середины 2020 г. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate закрылись с повышением на 1,7% до $104,70 за баррель.

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