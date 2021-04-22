Мировые лидеры готовятся выступить на виртуальном климатическом саммите под руководством США | Голос Америки

Планируется, что более двух десятков мировых лидеров выступят в четверг, в День Земли, на виртуальном глобальном саммите по изменению климата, организованном президентом США Джо Байденом.

Среди тех, кто планирует высказать свое мнение, – Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, президент Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер Индии. Министр. Министр Нарендра Моди.

Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин заявила, что Си выступит на конференции с «важной речью».

Взгляды Си могут сильно повлиять на будущие глобальные усилия по контролю за изменением климата, потому что Китай остается крупнейшим источником глобального потепления, на него приходится 28% мировых выбросов, что более чем вдвое превышает второй по величине загрязнитель, Соединенные Штаты.

Ши входит в число 40 мировых лидеров, приглашенных Байденом на двухдневный саммит. Согласие Си выступить на саммите произошло через несколько дней после того, как специальный посланник Байдена по вопросам изменения климата Джон Керри провел на прошлой неделе переговоры со своим китайским коллегой Се Чжэньхуа в Шанхае.

Белый дом заявил в среду, что не ожидает, что Байден проведет двусторонние встречи с кем-либо из других мировых лидеров.

Си впервые появляется с Байденом с тех пор, как последний вступил в должность в январе, и это происходит на фоне растущей напряженности между двумя экономическими сверхдержавами по целому ряду вопросов, включая ужесточение контроля Пекина над полуавтономным Гонконгом и его жестокое обращение с уйгурскими мусульманами. на северо-западе. Провинция Синьцзян.

Но две страны, похоже, нашли общий язык по сдерживанию изменения климата, поскольку парниковые газы напрямую связаны с изменением климата.

Глобальный климатический саммит является частью усилий Байдена по восстановлению лидерства США после того, как его предшественник Дональд Трамп занял неприемлемую позицию. В 2015 году бывший президент вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения 2015 года, которое установило потолок глобальных выбросов углерода. Байден вернулся к соглашению после вступления в должность.

Представители администрации Байдена заявляют, что президент может объявить на саммите о шагах, направленных на прекращение судебной тяжбы с самым густонаселенным штатом Калифорния по поводу его регулирования автомобильных выбросов, что может привести к ужесточению национальных стандартов выбросов автомобилей, которые Трамп пытался ослабить.

Бразильский Болсонару просит у США 1 миллиард долларов экономической помощи в обмен на сокращение вырубки лесов в тропических лесах Амазонки на 40%.

В своем ежегодном обращении к правительству России в среду Путин заявил, что ставит цель сократить выбросы парниковых газов в России до уровня ниже уровня Европейского союза в следующие 30 лет и планирует увеличить штрафы за промышленные загрязнители.

«Если вы получили пользу от природы, очистите себя», – сказал Путин, имея в виду массовые разливы токсичных веществ в Красноярской и Иркутской областях Сибири в прошлом году.