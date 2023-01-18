«Мир» в Днепре был нарушен российским ракетным ударом

Долгое время в прошлом году Днепр считался одним из самых тихих городов Украины.

«Вот опять спокойная жизнь», — писал известный писатель-фантаст Олег Ладыженский, приехав в Днепр из Харькова. Люди и машины на улицах, магазины открыты, автобусы ходят, нигде ничего не взрывается. Это выглядит неестественно».

Днепр, один из крупнейших промышленных городов Украины, находится относительно недалеко от линии фронта войны, которая проходит от Херсона на юге через Донбасс до Харькова на севере. С тех пор город является крупным логистическим и гуманитарным центром. Русское вторжение 24 февраля. Но к осени казалось, что днепровцы предпочли забыть о хаосе первых дней войны.

В феврале и марте к эвакуационным поездам стекались толпы днепровцев. Те, кто остался, обыскивали улицы в поисках устройств, которые могли бы наводить российские бомбардировщики, демонтировали спутниковые тарелки, чтобы не давать вражеским ракетам «куда целиться», и жаловались на соседей в полицию за то, что они включили свет вопреки советам СМИ, которые предлагали их можно было использовать в качестве вражеских сигналов.

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Но первоначальная паника быстро прошла. Многие жители начали игнорировать ежедневные предупреждения об авиаударах. С городских доков постепенно убрали противотанковые устройства и заграждения из мешков с песком. Вскоре после этого те, кто покинул Днепр, вернулись на Западную Украину или уехали за границу.

Конечно, российские ракеты время от времени попадали в город. Первыми жертвами стали пожарные. Они застряли в городском аэропорту, который подвергся бомбардировке перед повторением забастовки. в апреле. Жители, жившие рядом с известными городскими военными и машиностроительными заводами, такими как аэрокосмический завод Южмаш, пострадали от нападений на эти стратегические объекты. Похороны, некрологи и объявления о пропавших без вести, заполонившие общественное пространство после каждого крупного сражения, были постоянным напоминанием о том, что жизнь в Днепре была лишь мирной по сравнению с другими городами.

Но всякое чувство покоя было подорвано 14 января, когда российская ракета Х-22, предназначенная для поражения авианосцев, попала в жилой дом на мосту Победы через реку Днепр. 45 человек, в том числе шестеро детей, были найдены мертвыми, и многие другие, несмотря на усилия спасателей, пропали без вести в развалинах здания. 17 января власти города объявили об отмене розыска выживших.

беженцы в своем городе

В последние месяцы днепровские учреждения предложили переселенцам помощь, которую, по мнению многих, должно оказывать государство.

Центральная библиотека города служила центром помощи вынужденным переселенцам из Мариуполя, который сейчас находится под российской оккупацией. Рядом с библиотекой находится некогда пустующее здание, в котором живут беженцы из Лисичанска на востоке Украины, также находящегося под оккупацией. Днепровское общество слепых, которое само нуждается в государственной помощи, имеет в своих зданиях десятки жителей Харькова, Краматорска и Бахмута. А в некогда пустых окнах обветшавшего городского института минеральных ресурсов можно увидеть, как сохнет белье, пока разгружают грузовики с гуманитарной помощью.

Российская забастовка 14 января вызвала вопросы об этих убежищах. Жителям разбомбленного дома, лишившимся жилья, доступа к воде, электричеству и теплу, требуется долгосрочная помощь. В то время как многие получили временное убежище в ближайшей школе, другим по-прежнему нужна помощь.

Придется переносить и несколько соседних зданий. Где они будут жить? «В переполненном переселенцами городе деваться некуда — в приюты и гостиницы, к матрасам на полу, где по десять человек в комнате», — рассказал Стас Теплов, волонтер и директор местной группы в Facebook.

«Днепр — это город, где строятся торговые центры и платные парковки, и я бы очень удивился, если бы у людей появились новые квартиры», — добавил он.

Теплов предсказал, что выжившие после российского ракетного удара окажутся в сложной ситуации. «Все им будут помогать какое-то время. Потом меньше, потом меньше […] Тогда родственники перестанут помогать, а кто-то останется наедине со своей бедой и поймет, что теперь они беженцы в своем городе.