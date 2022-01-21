«Мир глазами Китая» описывает видение Си Цзиньпином будущего мирового господства Китая.

Я хотел, чтобы эта колонка была посвящена важной новой книге Элизабет Экономи, Мир глазами Китая, в котором описывается видение Си Цзиньпином будущего господства Китая в мире.

Эта книга важна, потому что она освещает способы, которыми Китай Си стремится сформировать «радикально преобразованный» международный порядок — силой и другими средствами.

Но я должен сделать небольшой крюк, чтобы прокомментировать Тревожная оговорка президента Джо Байдена в среду, говоря о возможном российском вторжении в Украину, потому что то, что происходит между Москвой и Киевом, обязательно повлияет на будущие действия Си Цзиньпина.

Байден казалось, дали зеленый свет России напасть на Украину до тех пор, пока это не будет полномасштабным вторжением, заявив, что, если это будет «незначительное вторжение», союзники могут не согласиться с тем, как реагировать. Белый дом позже попытался вернуться к своим комментариям, говоря, что любое вторжение будет встречено Быстрый, сплоченный ответ союзников.

Тем не менее маловероятно, что Владимир Путин предпримет полномасштабное вторжение в Украину, поскольку он хочет избежать тяжелых последствий для России. Гораздо более вероятным будет короткий резкий удар по украинской армии, за которым последует быстрый уход России. Или даже массированная кибер- и морская ракетная атака на военные объекты без вторжения. Цель состояла бы в том, чтобы показать, что разобщенный Запад не может или не хочет предотвратить возвращение Украины в орбиту России.

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Тем не менее, как пишет «Экономика», именно таков образ действий Си, попытка установить доминирующую сферу влияния Китая в Азии, подрывая союзы США в регионе. А путин успех в принуждении Украины отразится на Пекине.

Действительно, в Пекине активизировал свои усилия по захвату то, что он утверждает, является его суверенными землями. Многие американцы знакомы с замыслами Пекина в отношении демократического Тайваня. Но меньше американцев знают о планах Китая в отношении островов, на которые претендует Япония, подводного газа и нефти. оспаривается Индонезией, территориальные воды, на которые претендуют пять стран, граничащих с Южно-Китайское мореи на приграничных территориях в Индии и Бутане.

Китай понемногу грыз, чтобы восстановить свой «суверенитет» над этими территориями, отбирая земли и захватывая атоллы Южно-Китайского моря, которые он превращает в военные базы — без какого-либо серьезного противодействия со стороны Вашингтона или его азиатских союзников. Пекин продемонстрировал полное игнорирование международно-правовых решений не в его пользу.

Так что, если Путин может разгромить Украину с помощью кибератак и ракет без яростного единого ответа НАТО, почему Си не должен представить, что он вскоре может сделать то же самое с Тайванем?

Китай стремится стать верховной державой в Восточной и Юго-Восточной Азии, пишет экономист. Си также стремится расширить сферу влияния Китая далеко за пределы Азии, используя экономическую мощь, чтобы «побуждать и принуждать к согласию со своим видением».

«В видении Си», — добавляет она в журнале Foreign Affairs. журнала, «объединенный Китай будет наравне или превзойдет» Соединенные Штаты, станет «выдающейся державой» в Восточной и Южной Азии. Он также будет контролировать Восточное и Южно-Китайское моря и заставит Соединенные Штаты отступить через Тихий океан. Примечание: это видение вряд ли произойдет в ближайшее время, но его нельзя сбрасывать со счетов.

Но что еще более пугает, так это то, что Си использует огромный экономический вес и технологические достижения Китая для принуждения. «Си умело использует экономическую мощь Китая, чтобы заставить его согласиться со своим видением», — говорит Эконом.

Благодаря инициативе Си «Один пояс, один путь» (известной как BRI) Китай распространил свое влияние на Африку, Южную Америку, Центральную Азию и, да, Европу через масштабные инфраструктурные проекты. Они варьируются от портов до железных дорог и баз, оптоволоконных кабелей, систем электронных платежей и спутников.

Да, как отмечает журнал Economy, многие развивающиеся страны жалуются на коррумпированное поведение Китая и испытывают трудности с выплатой своих долгов Пекину. Но многие эксперты по безопасности считают, что Китай в конечном итоге превратит просроченные кредиты на порты в владение потенциальными военными базами в стратегических точках по всему миру.

Кроме того, у Пекина есть огромные инвестиции в порты и другую инфраструктуру вокруг Средиземного моря (включая контрольный пакет акций порта Пирей в Греции), что дает ему политическое влияние, когда Европейский союз рассматривает возможность наказания за китайскую агрессию.

Показательный пример: Китай оказал серьезное экономическое давление на Литву, потому что открыл тайваньский офис (не посольство) в Вильнюсе, столице Литвы, даже предупредив крупные транснациональные компании не инвестировать в Литве не они также будут наказаны. Евросоюз до сих пор не полностью поддержал Литву в борьбе с китайским шантажом.

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Если вы прочитали только одну главу в книге «Экономика», прочтите «От кирпичиков к битам». Когда дело доходит до технологий, Китай ведет горячую конкуренцию за создание «новой мировой технологической магистрали», от спутников до глобальные системы 5G для сверхбыстрого интернета.

И Китай изо всех сил старается продвигать новые правила в многосторонних организациях для глобального интернета и спутников, которые поддерживают его подход к государственному контролю над информационными потоками.

Если мечты Си сбудутся, утверждает Экономика, «система союзов США, поддерживавшая международную систему более 70 лет», будет распущена «в пользу предложенной китайской структуры, которая поощряет государственный контроль и репрессии над индивидуальными свободами, включая правила для глобального интернета, кибербезопасности и безопасности в космосе».

Ничего из этого не предопределено. Но очень многое зависит от того, смогут ли американцы понять, как наша разобщенность поощряет противников за границей, нанося вред нашей демократии. В виде Мир глазами Китая ясно дает понять, что Си Цзиньпин жадно наслаждается беспорядком в Америке.