«Давайте сначала получим ответ», — сказал на этой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, когда его спросили о позиции России. «Затем позиция будет сформулирована на основе концептуальных установок, предоставленных главой государства».
За кулисами, по словам Кремля, г. Путин был занят. В последние две недели г. Путин говорил по телефону с лидерами Армении, Азербайджана, Кубы, Финляндии, Израиля, Казахстана, Никарагуа, Пакистана, Узбекистана и Венесуэлы. Он принимал в Кремле президента Ирана Эбрахима Раиси.
Но сейчас кажется, что молчание об Украине — это сигнал.
РС. Становая, изучавшая г. Путина в течение многих лет говорила, что видит три возможных объяснения молчания президента. Изложив в конце прошлого года свою жесткую позицию, требуя немедленных уступок от Запада, г-н Путин, возможно, не видит смысла повторяться и оставляет возню со своими дипломатами. Возможно также, что он видит проблеск надежды на возможную сделку и хочет пока ничего об этом не говорить. Или он, возможно, уже определился с военным курсом действий и готовился к его осуществлению, ожидая официального ответа.
«Мы еще услышим о нем», Становая сказала о г. Вставить.
Вместо того, чтобы публично обсуждать Украину, г-н В среду Путин провел телевизионную встречу с правительственными чиновниками, на которой коснулся регулирования криптовалюты и пандемии. По словам Винченцо Трани, президента Итало-российской торговой палаты, его видеоконференция ранее в тот же день с руководителями итальянских предприятий длилась на час дольше, чем планировалось.
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Встреча была «очень дружеской», сказал г. — сказал Трани. Но даже в той части встречи, которая не транслировалась по телевидению, не было упоминания о важной геополитической проблеме дня.
«На Украине — абсолютно ноль», — сказал г-н. Трани, который добавил, что единственное, что связано с напряженностью, это когда г-н. Путин ответил г. Вопрос Трани о стабильности.
«Я сказал, что нам очень нужна стабильность. — сказал Трани, дав понять, что он также имел в виду стабильность в регионе.
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