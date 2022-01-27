Мир ждет слов Путина об Украине, но об этом он молчит

«Давайте сначала получим ответ», — сказал на этой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, когда его спросили о позиции России. «Затем позиция будет сформулирована на основе концептуальных установок, предоставленных главой государства».

За кулисами, по словам Кремля, г. Путин был занят. В последние две недели г. Путин говорил по телефону с лидерами Армении, Азербайджана, Кубы, Финляндии, Израиля, Казахстана, Никарагуа, Пакистана, Узбекистана и Венесуэлы. Он принимал в Кремле президента Ирана Эбрахима Раиси.

Но сейчас кажется, что молчание об Украине — это сигнал.

РС. Становая, изучавшая г. Путина в течение многих лет говорила, что видит три возможных объяснения молчания президента. Изложив в конце прошлого года свою жесткую позицию, требуя немедленных уступок от Запада, г-н Путин, возможно, не видит смысла повторяться и оставляет возню со своими дипломатами. Возможно также, что он видит проблеск надежды на возможную сделку и хочет пока ничего об этом не говорить. Или он, возможно, уже определился с военным курсом действий и готовился к его осуществлению, ожидая официального ответа.

«Мы еще услышим о нем», Становая сказала о г. Вставить.

Вместо того, чтобы публично обсуждать Украину, г-н В среду Путин провел телевизионную встречу с правительственными чиновниками, на которой коснулся регулирования криптовалюты и пандемии. По словам Винченцо Трани, президента Итало-российской торговой палаты, его видеоконференция ранее в тот же день с руководителями итальянских предприятий длилась на час дольше, чем планировалось.

Поймите растущие десятки вокруг Украины Карта 1 из 5 Зловещие предупреждения. Россия назвала удар дестабилизирующим актом, нарушившим соглашение о прекращении огня, что вызвало опасения нового вмешательства в дела Украины, которое может втянуть США и Европу в новую фазу конфликта. READ Удержание шин: Continental требует 94000 шин из-за возможной потери протектора шины Позиция Кремля. Президент России Владимир В. Путин, который назвал расширение НАТО на восток угрозой существованию своей страны, сказал, что наращивание Москвой военной мощи было ответом на углубление партнерства Украины с альянсом.

Встреча была «очень дружеской», сказал г. — сказал Трани. Но даже в той части встречи, которая не транслировалась по телевидению, не было упоминания о важной геополитической проблеме дня.

«На Украине — абсолютно ноль», — сказал г-н. Трани, который добавил, что единственное, что связано с напряженностью, это когда г-н. Путин ответил г. Вопрос Трани о стабильности.

«Я сказал, что нам очень нужна стабильность. — сказал Трани, дав понять, что он также имел в виду стабильность в регионе.