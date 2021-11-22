«Мир и радость» на выставке в Санкт-Петербурге.

Пухлые облака плывут под крышей выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге. Он сделан из фанеры и излучает глупое веселье, очевидно, прямо из театральной постановки начала 1800-х годов. Вы почти ожидаете услышать звуки грозы, вызванные ударом по куску железа и брошенным в сундук большими камнями.
Облака приветствуют посетителей новой галереи «Мир и радость», которая отправляет зрителей в безмятежное путешествие во все совершенное, изображенное лучшими русскими художниками XIX века.
Это академическое и формальное шоу резко контрастирует с недавними предложениями заведения, сфокусированными на цифровом и передовом искусстве, которое борется с недугами российского общества. На этот раз кураторы создали оазис спокойствия и умиротворения, предложив посвятить некоторые идеи вечным радостям, которые мы часто принимаем как должное — природе, дому, близким.
В галерее представлены работы более 100 российских художников, таких как Владимир Боровиковский, Василий Тропинин, Сильвестр Щедрин, Орест Кипринский, Карл Брюллов, Иван Шишкин, Аркиб Куинджи, Михаил Нестеров и Виктор Борисов-Мусатов. Произведения происходят из собраний 39 ведущих музеев и галерей России и зарубежья.
Выставка, которую курирует декан Российской академии художеств Семен Михайловский, может создать впечатление, будто вы бродите по залам Академии. Но есть важное отличие.
«На выставке Manage нет сражений, грустных драм, острых эмоций, повышенных эмоций или устрашающей мистики», — сказал Михайловский. трагедии, но мы сознательно ориентируемся на мир добра и мира. Художники ищут и находят гармонию в цветах, формах, пропорциях и в своих спокойных темах », — сказал он в открытии.
Шоу создает своего рода святилище тихих, расслабленных местных итальянских радостей. Красивая страна, Первозданная красота лесов, озер, гор — все это вызывает романтические эпизоды из нашей жизни.
Многие картины рассказывают очень личные истории самих художников. На картине Николая Кузнецова 1879 года «Отдыхая в праздничный день» изображена молодая женщина в вышитом народном платье, лежащая на лугу, по-видимому, отдыхающая после работы в поле. Искусствоведы считают, что будущей женой художника станет женщина. Кузнецов часто бывал в семейном доме в Степановке, и одно время влюбился в крестьянскую девушку. Семья выступила против брака, но через несколько лет артист женился на своей возлюбленной.
В программе шоу — необычное шоу известного русского художника XIX века Карла Брюллова, наиболее известного своими романтическими шедеврами, вдохновленными итальянцами, такими как «Последний день Помпеи», «Итальянский полдень», «Итальянское утро» и «Всадница».
Его работа 1849 года «Сестры монастыря Сакро Куоре, поющие на органе» рассказывает историю малоизвестного хобби художника. На картине изображена группа монахинь, поющих на репетиции с небольшим переносным органом. Сам Брюллов был ярым органистом, даже брал инструмент с собой в путешествия.
«Эта выставка немного похожа на путешествие во времени», — сказала The Moscow Times посетительница выставки Екатерина Васильева. «Я знаю много фотографий из моего детства — некоторые были в квартире моей бабушки. Это очень расслабляющий выбор… именно то, что многим из нас нужно в эти неспокойные и неожиданные времена».
Стремясь создать идеальную атмосферу для шоу, организаторы поручили композитору Антону Батгову создать саундтрек к нему. Простые созерцательные работы Батагова выставлены в залах на время выставки.
«Когда со мной связались по поводу этого запроса, это заняло у меня всего минуту, да», — сказал Батагов The Moscow Times. «Это необыкновенный опыт, в отличие от сочинения пьесы для фильма или театральной постановки. Вы можете говорить с каждой картиной и делиться своими эмоциями через музыку. Это был самый ценный опыт».
Следуя по стопам многих русских художников XIX века, Баттагов выбрал Италию и ее влияние на русское искусство в качестве своего главного источника вдохновения.
«Итальянское влияние чувствуется как в живописи, так и в музыке», — сказал он. «Божественный приятно петь Мелодии, которые в прошлом подбирали русские композиторы, расцвели на русских землях совершенно иначе — не как традиция, а как новая акустическая реальность, полная своего очарования и в некоторой степени грустная радость. В саундтреке шоу итальянская тема распространяется на весь экран. «
Даже интерактивный элемент галереи имеет нотку ностальгии и романтики. Посетители могут качаться на одном из гамаков, свисающих прямо с облаков. В чем состоит единственное требование смотрителей? Не качайте слишком сильно.
Выставка продлится до 30 января 2022 года. Дополнительную информацию можно найти на сайте Сайт здесь.
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