«Мир и радость» на выставке в Санкт-Петербурге.

Пухлые облака плывут под крышей выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге. Он сделан из фанеры и излучает глупое веселье, очевидно, прямо из театральной постановки начала 1800-х годов. Вы почти ожидаете услышать звуки грозы, вызванные ударом по куску железа и брошенным в сундук большими камнями.

Облака приветствуют посетителей новой галереи «Мир и радость», которая отправляет зрителей в безмятежное путешествие во все совершенное, изображенное лучшими русскими художниками XIX века.

Это академическое и формальное шоу резко контрастирует с недавними предложениями заведения, сфокусированными на цифровом и передовом искусстве, которое борется с недугами российского общества. На этот раз кураторы создали оазис спокойствия и умиротворения, предложив посвятить некоторые идеи вечным радостям, которые мы часто принимаем как должное — природе, дому, близким.

В галерее представлены работы более 100 российских художников, таких как Владимир Боровиковский, Василий Тропинин, Сильвестр Щедрин, Орест Кипринский, Карл Брюллов, Иван Шишкин, Аркиб Куинджи, Михаил Нестеров и Виктор Борисов-Мусатов. Произведения происходят из собраний 39 ведущих музеев и галерей России и зарубежья.

Выставка, которую курирует декан Российской академии художеств Семен Михайловский, может создать впечатление, будто вы бродите по залам Академии. Но есть важное отличие.

«На выставке Manage нет сражений, грустных драм, острых эмоций, повышенных эмоций или устрашающей мистики», — сказал Михайловский. трагедии, но мы сознательно ориентируемся на мир добра и мира. Художники ищут и находят гармонию в цветах, формах, пропорциях и в своих спокойных темах », — сказал он в открытии.

Шоу создает своего рода святилище тихих, расслабленных местных итальянских радостей. Красивая страна, Первозданная красота лесов, озер, гор — все это вызывает романтические эпизоды из нашей жизни.