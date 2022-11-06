Мир обеспокоен тем, что Россия приостановила сделку по зерну Украины

Президент США Джо Байден предупредил, что глобальный голод может увеличиться из-за приостановки Россией при посредничестве ООН сделки по обеспечению безопасного прохода судов, перевозящих украинское зерно.





«Это действительно возмутительно», — сказал Байден, выступая в субботу в Уилмингтоне, штат Делавэр. «В том, что они делают, нет никакой заслуги. Организация Объединенных Наций заключила эту сделку, и на этом все должно закончиться».





Байден выступил через несколько часов после того, как Россия заявила, что немедленно прекратит свое участие в сделке, утверждая, что в субботу Украина нанесла беспилотный удар по кораблям Черноморского флота России у побережья оккупированного Крыма. Украина опровергла нападение.





Зерновая инициатива позволила более 9 млн тонн зерна на 397 судах безопасно покинуть украинские порты с момента ее подписания в июле. Его должны были отремонтировать в конце ноября. По данным Организации Объединенных Наций, зерновое соглашение успешно снизило мировые цены на продовольствие, которые упали примерно на 15 процентов по сравнению с их пиковым значением в марте.





Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение ожидаемым и заявил, что Россия намеренно усугубляла продовольственный кризис с сентября. Он сообщил, что в настоящее время запрещен выход из портов Украины около 176 судов, перевозящих зерно.





«Это еда для более чем 7 миллионов потребителей… Почему какие-то люди где-то в Кремле могут решать, будет ли еда на столах людей в Египте или Бангладеш?», — сказал он в своем вечернем обращении к нации в субботу. .





Действия России сталкиваются с международным осуждением. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель в своем твиттере в воскресенье призвал Россию отменить свое решение.





Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН, заявил, что международная организация находится в контакте с российскими властями и важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы воспрепятствовать зерновой инициативе.





Институт изучения войны в Вашингтоне заявил, что Россия уже некоторое время выдвигала условия для выхода из сделки. Она добавила, что даже если Украина отдаст приказ о нападении на российский флот в Черном море, это будет пропорционально бомбардировкам Россией гражданских объектов в Украине в последние недели.





Ранее в этом месяце Москва усилила ракетные и беспилотные удары по украинским электростанциям, водоочистным сооружениям и другой ключевой инфраструктуре, повредив 40 процентов украинской электросети и вынудив правительство ввести отключения электроэнергии.





Российские атаки продолжаются по всей стране.





Согласно заявлению, распространенному офисом президента, за последние 24 часа в результате российских ракет погибли по меньшей мере пять человек и девять получили ранения. В тяжелых боях на востоке Украины Россия пытается взять под контроль город Бахмут, и многие центры и села в этом районе подверглись бомбардировкам.