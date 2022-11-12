Во всем мире народы почтили минутами молчания и торжественными церемониями своих павших солдат в Первой мировой войне, и с тех пор, как в День перемирия грохот российской войны на Украине еще раз показал, что мир часто так недостижим. На континенте, который уже стал причиной двух мировых войн чуть более чем за столетие, число жертв после вторжения России в Украину 24 февраля оценивается примерно в 200 000 человек, и ни одна из воспоминаний Пятницы об ужасах войн, которые прошли через болезненный эпизод настоящего породил. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Джеймс сказал: «С 1918 года мы отмечаем День перемирия и отдаем дань уважения храбрым мужчинам и женщинам, которые работали, чтобы дать нам мир. И все же, когда мы приветствуем наших солдат в этом году, этот мир был нарушен Российский агрессор, — умно сказал он, — как мы чтим погибших на войне в прошлом, так и сегодня мы помним борьбу Украины за свободу». Эта мысль нашла отклик во всем мире, начиная с Австралии и Новой Зеландии, где рассвет наступал первым 21 ноября. 11 ноября 1918 года Перемирие, положившее конец Первой мировой войне. Слова «Чтобы мы не забыли», выгравированные золотом на граните Моройя на могиле Сиднея, украшены венками и цветами, привезенными австралийцами. «Мы всегда должны помнить о храбрых мужчинах и женщинах, которые встали на защиту нашей нации в трудную минуту и ​​пошли на самые большие жертвы», — сказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Наряду с солдатами из Новой Зеландии и других частей Британского Содружества, таких как Канада и Южная Африка, австралийцы присоединились к войне 1914-1918 годов в Европе, что сделало ее первым по-настоящему глобальным конфликтом. В Первой мировой войне армии Франции, Британской империи, России и Соединенных Штатов столкнулись с возглавляемой Германией коалицией, в которую входили Австро-Венгерская и Османская империи. За один день было убито около 10 миллионов солдат, иногда десятки тысяч.

Десятилетиями в Европе возвращение к такой массовой бойне казалось невозможным, но сцены из украинских городов и деревень снова возвращали сознание. День перемирия, известный как День ветеранов в Соединенных Штатах, отмечался на самых маленьких кладбищах в полях Фландрии в западной Бельгии, на Елисейских полях в Париже и на бесчисленных улицах и офисах за их пределами. Городские рабочие Lloyd’s of London с военной строгостью почти через шесть этажей от своей штаб-квартиры встали, чтобы отпраздновать этот день.

В Париже президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой. Позже Макрон примет участие в ежегодном Парижском форуме мира, где возглавит дискуссию о том, как российская война на Украине стала испытанием для идей глобализма и многосторонности, расцветших после мировых войн прошлого века.

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