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Мир переживает «решающий момент в истории».

20 февраля, 2022
Muhammad

Автор Амер Мадани | Служба новостей

МЮНХЕН. Вице-президент Камала Харрис заявила в субботу, что мир достиг «решающего момента в истории», поскольку администрация Байдена предупреждает о возможном вторжении России в Украину в ближайшие дни.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности Харрис заверил, что Соединенные Штаты привержены суверенитету Украины. Вице-президент также использовал речь на конференции, чтобы повторить обещание администрации Байдена ввести экономические санкции против России, если она снова вторгнется в Украину после захвата ею Крыма в 2014 году.

«Позвольте мне прояснить, я могу с уверенностью сказать: если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами понесут значительные и беспрецедентные экономические издержки», — сказал Харрис.

Харрис выступил на ежегодной Мюнхенской конференции на следующий день после того, как президент Джо Байден заявил, что он «убежден» в том, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении в соседнюю Украину.

Харрис ясно дал понять в основном европейской аудитории, что Запад обладает «силой благодаря единству» и что вторжение, вероятно, приведет к усилению присутствия НАТО у порога России.

Позже, в начале встречи с лидером Украины, Харрис назвал ее «решающим моментом в истории» и сказал Зеленскому: «Любую угрозу вашей стране мы воспринимаем серьезно».

Он ответил: «Мы ясно понимаем, что происходит. Это наша земля. Мы хотим мира».

Он сказал, что ему нужно, чтобы западные союзники предприняли «конкретные шаги», имея в виду просьбы Украины об увеличении военной и экономической помощи. Зеленский также отметил, что с российскими войсками на границах его страны украинская армия фактически «защищает всю Европу».

Сама Харрис отметила серьезность момента в своем обращении к участникам конференции, отметив, что «этот форум не проходил в таких тяжелых условиях со времен окончания холодной войны».

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«Сегодня, как мы все знаем, основы европейской безопасности находятся под прямой угрозой в Украине», — сказала она.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году и спровоцировала повстанческое движение на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты сражаются с украинскими силами уже почти восемь лет. Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели предыдущие санкции против России в связи с захватом ею Крыма.

Опасения Запада по поводу вторжения усилились в последние месяцы, когда Россия сосредоточила более 150 000 военнослужащих у границы с Украиной.

Харрис сказал, что администрация Байдена и ее союзники добросовестно пытались связаться с Москвой, чтобы найти дипломатическое решение, но Кремль не ответил взаимностью на эти усилия.

«Россия продолжает заявлять, что готова к переговорам, в то же время сужая возможности для дипломатии», — сказал Харрис. Их действия просто не соответствуют их словам.

Харрис похвалил европейских союзников за то, что они выступили в основном единым голосом, когда разворачивался недавний кризис на Украине. Вице-президент сказал, что вашингтонские республиканцы и демократы, которые редко соглашаются по основным вопросам, в целом согласны с необходимостью противостояния Путину.

«Мы не все начинали в одном месте, — сказал Харрис. «Мы собрались вместе и теперь говорим единым голосом. И этот голос был функцией не только диалога и дебатов, некоторых уступок, но и практического осознания того момента, в котором мы находимся, то есть того, что мы смотрим на суверенную страну. который может снова подвергнуться вторжению».

В пятницу Харрис встретился в Мюнхене с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, которые подчеркнули необходимость увеличения присутствия сил США на восточной окраине НАТО.

Белый дом еще не сказал, выполнит ли он эти просьбы, но Харрис намекнула в своей субботней речи, что вторжение может привести к укреплению американского присутствия.

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Введение этих комплексных и скоординированных мер нанесет большой вред тем, кто должен нести ответственность. «Мы не собираемся останавливаться на экономических мерах», — сказал Харрис. «Мы усилим наших союзников по НАТО на восточной стороне».

Байден и другие официальные лица США дали страшные предупреждения о том, что окно для дипломатии узкое.

Байден заявил журналистам в пятницу, что, по его мнению, Путин решил вторгнуться в ближайшие дни, приняв военные меры, которые могли бы обойти спорный регион Донбасс на востоке Украины и включить столицу Киев.

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