Мир тенниса клянется «пнуть» российскую звезду «А **» за то, что она была «бомжей без слоев» перед бывшей первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Спорный инцидент произошел, когда легенда сербского тенниса, Новак Джокович Он споткнулся с российским теннисистом Даниилом Медведевым в полуфинале Adelaide International. Во время матча 21-кратному чемпиону турниров Большого шлема потребовался медицинский перерыв, потому что он почувствовал что-то в подколенном сухожилии. Однако позже Медведев был замечен насмехающимся над Джоковичем, пытаясь имитировать его действия, схватив его за область подколенного сухожилия.
Теннисное сообщество обратило внимание на скандальный инцидент на турнире в Окленде. Однако действия Медведева вызвали шквал реакции болельщиков, раскритиковавших его за издевательства над Джоковичем.
Реакция болельщиков на Даниила Медведева, высмеивающего Новака Джоковича
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Сербский теннисист с его доминирующей игрой пережил некоторых из лучших игроков, чтобы выйти в финал международного турнира в Аделаиде. Однако во время полуфинального матча Новака Джоковича против Даниила Медведева произошел скандальный инцидент. Во время первого сета 21-кратный чемпион Большого шлема, казалось, повредил подколенное сухожилие. Джокович также вызвал врача после того, как он растянул подколенное сухожилие.
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Однако позже Медведев Казалось, он издевается над своим противникомОн получает травму, пытаясь имитировать его действия. Российская теннисистка с кривой улыбкой попыталась подражать бывшим сербским растяжкам. В результате теннисная общественность расценила действия Медведева во время матча как «неуважительные». Поклонники также обратились в социальные сети, чтобы раскритиковать его за то, что он высмеял травму Джоковича.
В частности, один фанат сказал: «А люди утверждают, что Медведев близок с Джоковичем, лол. Медведев — бесклассовый бомж, и Джоковичу следует избегать общения с ним»
Другой фанат прокомментировал: «Я надеру ему задницу, я так серьезен»
Между тем, некоторые болельщики считают, что российский теннисист не пытается издеваться над Джоковичем. фанат сказал, «Он действительно высмеивал его или это было что-то еще? Я действительно хочу подозревать, что это было потому, что я знаю, что там много уважения, но после того, сколько Новак имел его в последнее время, может быть, он немного соленый».
Он действительно смеялся над ним или это было что-то еще? Я действительно хочу подозревать, что это потому, что я знаю, что там много уважения, но после того, сколько Новак имел его в последнее время, может быть, он немного соленый. https://t.co/sCBdMLasE1
— ☁️☀️☁️ (@SaphireTennis) 7 января 2023 г.
Другой фанат сказал, что два игрока могут «флиртуть» друг с другом. Фанат прокомментировал, «Что, если бы они шутили друг над другом 🤷🏻♂️? Я понимаю, как люди любят здесь драматизировать, но все же»
Что, если они шутят друг над другом 🤷🏻♂️? Я понимаю, как люди любят придумывать здесь драму, но все же https://t.co/rCymoeGr66
— КортоСимоне 7 января 2023 г.
Примерно так же отреагировали и другие
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Сербской звезде удалось завоевать титул после победы над американским теннисистом Себастьяном Кордой, и у него хорошие шансы выиграть Открытый чемпионат Австралии в этом году. Как вы думаете, выйдет ли Джокович победителем в Мельбурне? Расскажите нам в разделе комментариев.
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