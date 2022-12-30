Мир 2023 года в Украине кажется маловероятным

С другой стороны, недавние события, такие как обмен высокопоставленными заключенными между Россией и США, а также расширение Черноморской зерновой инициативы, показывают, что дипломатия все еще может приносить ощутимые результаты, в то время как Украина усиливается. Ее дипломатические контакты с Соединенными Штатами, Францией и Турцией посредством звонков и визитов на высоком уровне.

В то же время война, похоже, не закончится в ближайшее время, и нет недостатка в неоднозначных сигналах о перспективах конфликта в наступающем году. С другой стороны, президент России Владимир Путин не продемонстрировал готовности отказаться от своих военных целей. Упоминается Ранее в этом месяце конфликт мог превратиться в «долгосрочный процесс». Также слышен стук Новая русская атака — Возможно, с участием Беларуси — в следующем году, может быть, уже в январе.

Поскольку 24 декабря война России на Украине перешагнула отметку в 10 месяцев, потери от затянувшегося конфликта были огромными. произведенная война Сотни тысяч Среди пострадавших много украинцев гражданское население , в то время как миллионы других жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. Конфликт распространился по всему миру, затронув все, от энергии до поставок продовольствия, будь то в форме безудержной инфляции или дефицита в самых уязвимых странах мира.

Поскольку 24 декабря война России на Украине перешагнула отметку в 10 месяцев, потери от затянувшегося конфликта были огромными. произведенная война Сотни тысяч Среди пострадавших много украинцев гражданское население, в то время как миллионы других жителей страны были вынуждены покинуть свои дома. Конфликт распространился по всему миру, затронув все, от энергии до поставок продовольствия, будь то в форме безудержной инфляции или дефицита в самых уязвимых странах мира.

В то же время война, похоже, не закончится в ближайшее время, и нет недостатка в неоднозначных сигналах о перспективах конфликта в наступающем году. С другой стороны, президент России Владимир Путин не продемонстрировал готовности отказаться от своих военных целей. Упоминается Ранее в этом месяце конфликт мог превратиться в «долгосрочный процесс». Также слышен стук Новая русская атака— Возможно, с участием Беларуси — в следующем году, может быть, уже в январе.

С другой стороны, недавние события, такие как обмен высокопоставленными заключенными между Россией и США, а также расширение Черноморской зерновой инициативы, показывают, что дипломатия все еще может приносить ощутимые результаты, в то время как Украина усиливается. Ее дипломатические контакты с Соединенными Штатами, Францией и Турцией посредством звонков и визитов на высоком уровне.

Так что же говорят эти, казалось бы, противоречивые признаки о более широком прогнозе войны в 2023 году? Хотя может быть трудно предсказать исход войны в наступающем году, есть три основных фактора, которые, вероятно, будут иметь наибольшее влияние.

Прежде всего, ошеломляющий боевой успех Украины. Украина превзошла ожидания многих в своей способности противостоять полномасштабному российскому вторжению, начатому Москвой в начале года. Мало того, что Киев быстро перешел к русским, а правительство президента Владимира Зеленского рухнуло, в последние месяцы украинские силы задействовали свои собственные силы. Контратаки Они восстановили большие территории в таких ключевых областях, как Харьков и Херсон. Украина добилась успеха благодаря целому ряду причин: от продолжающейся поддержки Запада до операционных ошибок и политических просчетов России и решимости и самоотверженности украинского правительства, его вооруженных сил и широкой общественности.

Ожесточенное сопротивление Украины вынудило Москву изменить свою первоначальную стратегию несколькими способами. Российские силы отошли с северного фронта конфликта, сосредоточившись на юге и востоке Украины в качестве моста между их ранее существовавшими позициями в Крыму и Донбассе. Москва также последовала за частичной армией упаковка (бывшая кремлевская штучка Он сказал Не будет) и объявил об аннексии четырех украинских областей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской для закрепления там своих позиций. Однако даже эти меры не позволили российским войскам прочно закрепиться в стране, а Украина даже после этих перемещений вернула себе свои земли в этих районах.

Эти неудачи и осложнения привели к тому, что Россия все чаще нацеливается на украинские энергетические и другие гражданские лица. Инфраструктура С ракетными ударами и ударами беспилотников в последние месяцы, когда Москва пытается нанести стране максимальный экономический ущерб с наступлением зимы. И поэтому украинский конфликт стал более сфокусированным, когда дело доходит до наземной войны, в то время как российская воздушная и беспилотная кампания против Украины расширилась, нацелившись на энергетическую инфраструктуру и оставив миллионы домов без электричества.

Забегая вперед, Украина имеет хорошие военные возможности для того, чтобы в следующем году вернуть себе больше территории на юге и востоке, поскольку страна продемонстрировала способность использовать свои беспилотники для нанесения ударов по российским военным линиям снабжения, в том числе в Крыму и по городам на территории России. Такие как Курск. Однако размер территории, которую Украина сможет вернуть, будет частично зависеть от дальнейшей поддержки Запада в виде военной помощи, а также финансовой помощи, чтобы помочь стране защитить и восстановить свою критически важную инфраструктуру. Тем не менее, с международными сторонниками Украины Приносить присягу Более 1 миллиарда долларов экстренной помощи на зимний сезон, а также решение США предоставить стране ракеты Patriot и утвердить помощь в размере 45 миллиардов долларов. По рукам После визита Зеленского в Вашингтон в наступающем году эта поддержка, вероятно, усилится.

Второй решающий фактор в 2023 году — это уровень международной поддержки России — или если не поддержки, то хотя бы вовлеченности. Хотя США и страны НАТО продемонстрировали свою неизменную готовность поддерживать Украину и изолировать Россию, за пределами Запада с этим не сталкивались. Такие страны, как Китай, Индия и Турция, отказались участвовать в наказании России, наряду с этими и многими другими странами незападного мира. увеличение Их экономические и энергетические связи с Москвой с самого начала конфликта. Эти отношения позволили России обойти санкционное давление со стороны Запада и избежать экономического коллапса, позволив ей сохранить финансирование военных действий и продолжать оказывать военное давление, несмотря на неудачи.

Однако Москва не может воспринимать эти отношения как должное, а продолжающиеся экономические и политические связи между Россией и такими странами, как Китай и Индия, не приравниваются к полной поддержке российского вторжения. В то время как китайские государственные СМИ остаются пророссийскими, страна официально не встала на сторону Индии и старательно придерживалась нейтральной позиции. индейкаМежду тем он активно выступал против войны. Однако эти страны практически заинтересованы в сохранении импорта российских энергоносителей и, особенно в случае с Китаем, в более широком смысле бросить вызов порядку, возглавляемому США и Западом. Если Москва серьезно обострит конфликт в наступающем году, например, путем инсинуаций и угроз применения химического или ядерного оружия, эти страны, вероятно, пересмотрят уровень своего экономического и политического сотрудничества с Россией. Источники жизненной силы, от которых зависит российская экономика, также являются сдерживающими факторами, которые могут привести к катастрофической эскалации.

Наконец, есть внутриполитическая ситуация в каждой стране. Тем не менее, даже под давлением крайне непопулярного призыва на военную службу Путин доказал свою способность преодолевать оппозицию войне в тылу с помощью кампании И ограничительный законодательство, сохраняя при этом совет безопасности России и других ключевых лиц, принимающих решения, на одной линии. Точно так же Зеленский продемонстрировал свою способность не только оставаться у власти, но и закреплять власть. официальный.

Но если ни одна из сторон не сможет добиться полной военной победы, что на данный момент кажется маловероятным, экономические, социальные и политические потери от конфликта, вероятно, со временем возрастут, и дипломатический путь может стать более привлекательным. Тем не менее, Кремль продолжает вкладывать свои усилия, пусть и неуместно, в войну, и украинская общественность хочет, чтобы исход решался на поле боя, с опрос общественного мнения Согласно рейтинговой группе, которая показала, что 85 процентов украинцев поддерживают продолжение войны до тех пор, пока все территории, включая Крым и части Донбасса, потерянные еще в 2014 году, не будут возвращены.

Украинский конфликт переживает еще один трудный год с неожиданными поворотами, будь то в виде дальнейшей военной эскалации, политических сдвигов или дипломатического прогресса с участием международного посредничества. В конечном счете, все войны должны заканчиваться либо решающей военной победой, либо дипломатическим решением между утомленными сторонами. Но выживание путинизма и сопротивление украинского народа и государства означает, что в 2023 году не будет ни усталости, ни побед.