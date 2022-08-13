Миссия НАТО с солдатами в Манитобе приобретает дополнительное значение после вторжения в Украину

Продолжающаяся миссия НАТО в самом сердце Восточной Европы приобрела новое значение для находящихся там канадских солдат, в том числе из Манитобы, недавно отправленных за границу.

Военнослужащие канадских вооруженных сил из CFB Shilo на юго-западе Манитобы прибыли в Латвию в рамках операции Reassurance в середине июня.

По данным канадских вооруженных силЭта миссия включает в себя учения, обучение и «определенные специальные миссии НАТО» в Центральной и Восточной Европе в рамках «мер обеспечения безопасности и сдерживания» НАТО.

Ведущий. Это подтверждение является демонстрацией силы и солидарности среди членов НАТО, которое приобрело новое значение с начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года, говорит Джесси ван Эйк, командир 2-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патриции.

«В принципе, с геополитической точки зрения, это действительно важный и наглядный пример того, как НАТО делает то, о чем мы говорим, и оказывает сдерживающий эффект против агрессии со стороны России», — сказал он.

«Это прекрасная возможность… для наших солдат фактически развернуться для операций в традиционных условиях, работать с 10 или более другими странами, практиковать все навыки, над которыми они работали в Канаде, и на самом деле использовать их».

Ведущий. Джесси ван Эйк — командир 2-го батальона канадской легкой пехоты принцессы Патрисии. (Предоставлено канадскими вооруженными силами)

По его словам, после вторжения в Украину то, что когда-то предприняла Россия, переросло в активную агрессию против другого суверенного государства. Ван Эйк сказал, что это иллюстрирует необходимость союза, когда речь идет о коллективной обороне.

Канадские вооруженные силы говорят, что в процессе повторного подтверждения участвуют около 1000 военнослужащих из всех трех подразделений вооруженных сил, что делает его крупнейшей операцией в Канаде, которая в настоящее время проводится.

В это число входят более 200 солдат принцессы Патрисии и 100 солдат 1-го полка Королевской канадской конной артиллерии из CFB Shilo.

Канадские военные начали оказывать поддержку миссии НАТО в 2014 году. В марте премьер-министр Джастин Трюдо посетил базу НАТО в Латвии и объявил, что участие Канады в операции, которая должна была закончиться в 2023 году, будет продлено на неопределенный срок в ответ на вторжение России в Украину.

Ван Эйк сказал, что очень важно показать, что канадские вооруженные силы едины со своими союзниками.

«Канада действительно играет важную роль в мире», — сказал он. «Каждый день здесь находятся канадские солдаты, которые усердно работают, чтобы мир оставался максимально безопасным, и мы наслаждаемся Канадой такой, какая она есть».

Единство перед лицом агрессии:

Ричард Бейкер, адъюнкт-профессор политологии Университета Брэндона, сказал, что роль Канады в Латвии не изменилась после вторжения России в Украину, но она демонстрирует приверженность союзников по НАТО совместной работе.

Миссия «эволюционировала с точки зрения… последствия того, что мы там делаем, теперь открыты для людей», — сказал Беккер.

«Это происходит в то время, когда Россия глубоко вовлечена в регион. Она вторглась в Украину. Она вторглась в суверенную страну и захватила часть ее территории».

Миссия Канады в Латвии является частью усилий, направленных на то, чтобы продемонстрировать готовность страны вкладывать «наши деньги туда, где они нужны», — говорит Ричард Беккер, доцент кафедры политологии Университета Брэндона. (Предоставлено канадскими вооруженными силами)

Он добавил, что положение канадских вооруженных сил в некоторых частях бывшего Советского Союза, таких как Латвия, которая присоединилась к НАТО в 2004 году, представляет собой важный процесс для новых членов договорной организации.

Он сказал, что многие из этих стран имеют схожую с Украиной историю и находятся в похожей ситуации с этой страной, а присутствие НАТО может служить сдерживающим фактором от дальнейших конфликтов.

«Латвия, Литва и Эстония вели себя очень агрессивно. Они были своего рода авангардом того, как реагировать на Россию таким образом, что некоторые из более традиционных стран или некоторые другие страны в НАТО становятся менее могущественными», — Беккер. сказал.

Он назвал Reassurance «защитой с помощью растяжек» — наличие солдат на земле означает, что в случае агрессии Канада и НАТО будут втянуты в действия.

Он сказал, что это было частью попытки показать напористый характер канадской политики и готовность страны вложить «наши деньги туда, где они должны быть».