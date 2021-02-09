Миссия ОАЭ на Марс знаменует собой новую эру глобального освоения космоса

Первый межпланетный зонд из арабской страны во вторник в смелом и высокоскоростном погружении из космоса попытается выйти на орбиту вокруг Марса, а в ближайшие дни за ним будут внимательно следить амбициозные миссии Соединенных Штатов и Китай.

Спутник ОАЭ весом 1,5 тонны «Хоуп» оснащен тремя датчиками, предназначенными для проведения первых всесторонних наблюдений за погодой на поверхности планеты. Официальные лица Эмиратов заявили, что миссия на 200 миллионов долларов является краеугольным камнем общенациональных усилий по превращению науки и технологий в основы экономики небольшого государства Персидского залива в ожидании дня сокращения доходов от нефти.

«Речь идет о катализе многих изменений в экономике ОАЭ, которая сегодня должна иметь прочную научную основу как никогда», – сказала Сара Аль Амири, государственный министр ОАЭ по передовым наукам и глава космического агентства ОАЭ. «Лучший способ сделать это, исходя из того, что мы пытались сделать как нация, – это выполнить космическую миссию».

В самый важный момент полета на 306 миллионов миль от Земли, который начался в июле с запуска японской ракеты, поднимающей его в космос, космический корабль Hope должен был запустить во вторник свои двигатели на 27 минут, чтобы достичь стабильного состояния. . Орбита вокруг Марса. Маневр должен был контролироваться независимо бортовыми компьютерами, поскольку 22-минутная задержка радиопередачи между транспортным средством и землей делала невозможным управление с земли.

«Это первый случай, когда мы фактически использовали все шесть двигателей и нашу полную систему управления», – сказал перед маневром руководитель проекта миссии Имран Шараф из Космического центра Мохаммеда бин Рашида в Дубае. «Мои чувства? Очень напряженные. Очень нервные. Встревоженные. Испуганные. Но я также уверен в себе. Счастлив. Гордый».