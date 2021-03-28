Мисс художественные музеи? Лувр только что разместил в Интернете всю свою коллекцию произведений искусства.

Ничто не сравнится с дождливым днем в музее и погружением в красоту и чудеса искусства и истории. Теперь Лувр, самый посещаемый музей в мире, позволяет делать это прямо из дома.
На сайте представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея, от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира.
«Сегодня Лувр избегает своих сокровищ, даже наименее известных», – сказал Жан-Люк Мартинес, президент и директор Лувра. «Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции произведений с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли они в музее, взяты во временное пользование или даже в течение длительного времени, или хранятся»
«Удивительное культурное наследие Лувра находится всего в одном клике!» добавил он. «Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями».
В заявлении говорится, что посетители могут искать в огромных коллекциях музея с помощью простого или расширенного поиска, записей отдела куратора или личных альбомов.
Согласно заявлению, сайт будет регулярно обновляться музейными экспертами, поскольку коллекция музея медленно расширяется.
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