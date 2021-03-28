Мисс художественные музеи? Лувр только что разместил в Интернете всю свою коллекцию произведений искусства.

написано Алаа Элассар, CNN

Ничто не сравнится с дождливым днем ​​в музее и погружением в красоту и чудеса искусства и истории. Теперь Лувр, самый посещаемый музей в мире, позволяет делать это прямо из дома.

Французский музей выпустил файл Онлайн-платформа В прошлую пятницу Лувр объявил о показе всех произведений искусства музея, которые состоят из более чем 480 000 предметов. пресс-релиз

Любители искусства и исследователи теперь смогут просматривать всю коллекцию Лувра онлайн. Бесплатно

На сайте представлены произведения искусства из коллекций восьми отделов музея, от исламского искусства и скульптур эпохи Возрождения до египетских древностей и картин художников со всего мира.

«Сегодня Лувр избегает своих сокровищ, даже наименее известных», – сказал Жан-Люк Мартинес, президент и директор Лувра. «Впервые любой желающий может получить доступ ко всей коллекции произведений с компьютера или смартфона бесплатно, независимо от того, выставлены ли они в музее, взяты во временное пользование или даже в течение длительного времени, или хранятся»

«Удивительное культурное наследие Лувра находится всего в одном клике!» добавил он. «Я уверен, что этот цифровой контент будет еще больше вдохновлять людей приходить в Лувр, чтобы лично познакомиться с коллекциями».

В заявлении говорится, что посетители могут искать в огромных коллекциях музея с помощью простого или расширенного поиска, записей отдела куратора или личных альбомов.

На сайте есть файл Интерактивная карта Это позволяет людям исследовать музей и каждое произведение искусства в нем комната за комнатой.

Согласно заявлению, сайт будет регулярно обновляться музейными экспертами, поскольку коллекция музея медленно расширяется.

Ограничения на изоляцию из-за пандемии коронавируса Лувр закрыт В конце октября всемирно известные произведения искусства, такие как «Венера Милосская», «Свобода, ведущая народ» и «Мона Лиза», остались без обычных толп поклонников.