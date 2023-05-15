Митчелл получает премию Даггетта; Чествование 15 спортсменов в день награждения

Скенектади, Нью-Йорк — Юнион-колледж провел свой ежегодный День награждения в субботу в Мемориальной часовне, где собрались многие студенты-спортсмены Юнион-колледжа, чтобы получить 19 наград в знак признания их успехов в учебе.

Четырнадцать из 26 спортсменов университета были представлены как минимум одной наградой, при этом мужская команда по легкой атлетике лидировала с тремя наградами среди студентов-спортсменов. Футбольная команда заняла первое место в дивизионе с четырьмя наградами, за ней следуют мужская легкая атлетика и мужской теннис с тремя наградами каждая. В общей сложности было вручено более 100 наград за академические успехи, лидерские качества и общественные работы.

большой Брэндон Митчелл Член футбольной команды Ассоциации в течение четырех лет, президент Дэвид Р. Харрис вручил ему премию Жозефины Даггетт, одну из двух самых престижных наград, вручаемых в День награждения и ежегодно вручаемых студенту за поведение и характер. Митчелл был отмечен кандидатами за его приверженность продвижению социальной справедливости и интеграции в кампусе в роли в Управлении по делам мультикультурализма и Исполнительном совете Союза чернокожих студентов, а также за участие в программе наставничества первого поколения. Президент класса также руководил разработкой программы «100 Days to Start», которая предоставляет важную информацию старшеклассникам перед выпуском.

Полный список студентов Студенческой спортивной ассоциации, получивших признание, приведен ниже:

Премия Жозефины Даггетт — Старшему с лучшим поведением и личностью.

Брэндон Митчелл (футбольный)

Мемориальная премия Дэвида Бринда (1982) на английском языке — Для одного или нескольких отличников английского языка.

Карсон Сондерс (софтбол)

Книжная премия GE Edison в области машиностроения — Второкурснику специальности машиностроение, проявившему исключительные лидерские качества.

Морская пятница (женский хоккей)

Премия Селии Глобах — Для студента, получившего выдающуюся стипендию в области религиоведения.

Ронан Кафлин (беговые/легкоатлетические мужчины)

Премия Джона Р. Гловера — За выдающиеся достижения в фотографии (цвет)

Сэм Кроули (мужская легкая атлетика)

Премия Альберта Хилла — пожилым людям, которые занимали руководящие должности и продемонстрировали исключительную приверженность делу укрепления сообщества колледжей.

Брэндон Митчелл (футбольный)

Премия Джона Ионика — Для отличника русского языка.

Гарри Бергер (мужской теннис)

Премия Уорнера Кинга (1906 г.) — инженеру, внесшему значительный вклад в традиции и идеалы колледжа.

Элиза Мунс (хоккей на траве)

Гарольд А. Лараби — Для студента, который преуспел в философии в течение года.

Брок Флеминг (женский волейбол)

Премия Элис П. и Дональда К. Лоури (1952) в области электротехники — Для студента, выполнившего лучший дипломный проект по компьютерной инженерии или электротехнике.

Стэн Косс IV (футбольный)

Рональд М. Оппензингер (1961) — Для предварительного медицинского студента, который был выбран на основе высоких академических заслуг и личных заслуг.

Грейси Николь (женский теннис)

Классическая премия Дэниела Ф. Пуллмана — На высший школьный разряд по гуманитарным наукам.

Карсон Сондерс (софтбол)

Мемориальная премия Марка Розенталя (1976) — Пожилому человеку, участвующему в общественной деятельности, который планирует поступить в медицинскую школу.

Мэтт Безоглу (бейсбол)

Премия Фонда Ротари за международные исследования — Пожилым людям, проявляющим наибольшие надежды и интерес к сфере международных отношений, предпочтение отдается студенту из округа Скенектади.

Гарри Бергер (мужской теннис)

Приз Кальвина Дж. Шмидта (1951) — Младшему учащемуся, внесшему наибольший вклад в улучшение студенческой жизни в кампусе.

Слава Монсьон Аллен (женская легкая атлетика)

Премия доктора Робина Соркина (1933 г.) за выдающиеся достижения в области медицины — Старшему, который демонстрирует компетентность в учебе в бакалавриате с выдающейся способностью продолжать работу, ведущую к получению медицинской степени.

Эйдан О’Брайен (мужской теннис)

Премия Ральфа В. Стернса (1907 г.) — Для выдающегося студента в области электротехники или вычислительной техники.

Меррик Пайпс (мужской хоккей)

Премия Джоэла Д. Тикнора (1960) — Выпускнику, который продемонстрировал способность мыслить в долгосрочной перспективе и планирует использовать свою карьеру для решения самых насущных мировых проблем.

Анхад Ганди (мужская легкая атлетика)

Премия UNITAS за лидерство в разнообразии — Для студента, внесшего значительный вклад в продвижение разнообразия в кампусе.

Брэндон Митчелл (футбольный)

Полный список победителей Дня награждения 2023 г. см. на странице https://www.union.edu/news/stories/202305/abigail-smith-23-and-brandon-mitchell-23-take-top-honors-prize-day