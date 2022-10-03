Митько, российский арктический эксперт, скончался в возрасте 81 года под домашним арестом.

Улица. Санкт-Петербург, Россия — Валерий Митько, известный российский полярный ученый, умер во время домашнего ареста по обвинению в государственной измене. Ему был 81 год.

Митько скончался в понедельник в Санкт-Петербурге от неустановленной болезни, сообщила защищавшая его правозащитная группа «Первый Утделл». По ее словам, несколько дней назад Митько выписали из больницы, и он не может ходить.

Митько, широко известного исследователя Арктики и одного из ведущих специалистов страны в области гидроакустики, обвинили в раскрытии конфиденциальных данных во время научной поездки в Китай в 2018 году. Он отверг обвинения против него. Митько находится под домашним арестом с февраля 2020 года.

Уволившись из ВМФ в 1994 году после 30 лет службы в строю, Митько обратился к науке. Он преподавал в нескольких университетах и ​​был президентом основанной им Арктической академии в Санкт-Петербурге, которая специализируется на полярных исследованиях.

В прошлом Митько перенес несколько сердечных приступов и других хронических заболеваний. Перви Утдел сказал, что состояние Митько усугубили стресс и домашний арест. Она отметила, что Митько живет с женой, которая прикована к постели.

Группа описала Митько как еще одну жертву «репрессивного режима, который преследовал его за преступление, которого он не совершал».

Дело Митько было одним из серии шпионских расследований, в ходе которых российских ученых обвиняли в утечке секретных данных. Правозащитники и правозащитные группы раскритиковали выдвинутые против них обвинения как необоснованные.

О похоронах Митько не было объявлено сразу.