Михайло Модрич: «Брентфорд» вернулся к переговорам о сделке с вингером донецкого «Шахтера» | футбольные новости

Брентфорд вернулся к переговорам о сделке с вингером донецкого «Шахтера» Михайло Модричем после вторжения России в Украину.

21-летний игрок был одной из их главных целей в январе, но они не смогли договориться о гонораре с Шактхаром, который требовал более 20 миллионов фунтов стерлингов.

Но Модрич и «Шахтер» с тех пор не могли играть из-за приостановки украинской премьер-лиги после того, как российские войска вошли в страну 24 февраля.

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Этим летом «Шахтер» готов продать всех своих игроков, и этому не видно конца, что побуждает «Пчел» активизировать свое стремление к участию в международном чемпионате Украины среди юношей до 21 года.

Клубы по всему миру смогли подписать игроков из Украины с тех пор, как в прошлом месяце ФИФА и УЕФА предоставили специальное исключение, но Премьер-лига запретила им приезжать в Англию до летнего трансферного окна.

Самым известным из этих трансферов на сегодняшний день была аренда Винисиуса Тобиаса в «Реал Мадрид», которая включает возможность покупки, в то время как Виттао и Майкон вернулись в Бразилию, чтобы играть за «Интернасьонал» и «Коринтианс» соответственно.

«Лион» также подписал сенсационного вингера Тите в аренду на оставшуюся часть сезона, но не сможет сыграть против «Вест Хэма» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы в четверг вечером после того, как представлял «Шахтер» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Модрич был в составе «Шахтера» во время нынешнего «Мирового тура», сыграв в первом матче против «Олимпиакоса» на выходных, и, как ожидается, сыграет в следующем матче против «Лехии» из Гданьска в Польше в четверг.

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