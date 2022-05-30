Мицула: Мы отделяемся от российской энергетики, быстро переходим к зеленому | генерация

Уважаемые коллеги,

То, чего мы достигли до сих пор, уже беспрецедентно, мы держались вместе и ответили единством, что удивило даже самых закоренелых пессимистов.

До сих пор общественное мнение было с нами. Наш народ открыл свои дома и сердца шести миллионам украинцев. Они в основном признавали, что за войну приходится платить, и требовали решительного ответа.

Теперь меня беспокоит то, что произойдет, когда это неизбежно изменится. Когда так называемый «эффект CNN» войны, наряду с российской дезинформацией и дезинформацией, оказывает на всех нас повышенное давление или когда цены остаются высокими.

Мы должны оставаться устойчивыми и начать планировать наше долгосрочное взаимодействие в регионе помимо срочной срочной помощи Украине. Вы должны возглавить Европу и оставаться впереди.

Статус кандидата:

Вам хорошо известна позиция парламента в отношении заявки Украины на членство в ЕС. Статус кандидата дает Украине надежду. Это откроет Украине возможность участвовать в различных программах и даст им пространство и время для проведения реформ.

Это не мгновенное решение, и мы не должны создавать впечатление, что это так.

Статус кандидата — реальная перспектива — может изменить страны — мы убедились в этом со многими за этим столом. И мы видели это в Албании и Северной Македонии — кстати, мы должны реальные ответы.

Украине сейчас нужны надежда и перспектива, иначе мы заставим Киев искать в другом месте.

Мы живем в то время, когда Европейский Союз должен стать подлинной глобальной силой демократии, развевающейся под флагом либеральных демократий во все более сложном и опасном мире.

Никто не говорит, что это будет легко или даже просто, но оно того стоит.

Штрафы

Что касается санкций, то Комиссия проявила смелость — и это правильно — и нам нужно двигаться вперед. Я очень надеюсь, что сегодня будет соглашение, мы не можем позволить себе его не иметь. Нашей целью должно оставаться отделение от российской энергетики. Мы не должны моргать, но есть предел гибкости, которую мы можем позволить себе, не теряя доверия к нашему народу и не выглядя слабыми перед лицом России, которая, как мы знаем, не проявляет уважения к слабостям. .

Беларусь

И друзья, Лукашенко и Путин две стороны одной медали. Санкции против России должны идти рука об руку с санкциями против Беларуси. Мы не должны двигаться по этому вопросу. Те, кто отдал все за демократическую Беларусь и кто ищет у нас поддержки, теперь снова смотрят на нас.

Продовольственная безопасность

Напряжение, которое российское вторжение оказало на глобальные цепочки поставок продовольствия, вызывает глубокую тревогу. Он выходит за пределы Европы. Не исключено, что мир столкнется с настоящим голодом. Если Украине не дадут потрудиться на своих полях, нас ждет многолетняя глобальная нехватка продовольствия.

Россия это знает и шантажирует мир, наполняя свои закрома ворованной украинской пшеницей и зерном. Нам срочно нужно найти пути транспортировки зерна из Украины туда, где оно больше всего необходимо в мире. Мы должны увеличить «коридоры солидарности», как объявила Европейская комиссия, и изучить другие возможности получения зерна на ходу.

энергия

Война на Украине ускорила неизбежное. Мы должны быть в состоянии обеспечить свою энергетическую независимость. RePowerEU Коммуникация важна и поможет быстро снизить зависимость Союза от импорта газа, нефти и угля из России и ускорит переход к «зеленой» экономике.

Общая цель энергонезависимости для меня является ключевым фактором.

Достижение целей «Зеленого курса» — лучший способ избавиться от ядовитой зависимости от ненадежных партнеров.

Что касается рынков газа и электроэнергии, мы должны действовать быстро в обоих секторах с общей целью защитить европейские домохозяйства от резких колебаний цен. Мы должны работать над созданием совместных механизмов, закупкой площадок по газу, улучшением нашего рынка электроэнергии, чтобы он не колебался в цене в будущем. Быстрое завершение переговоров о требованиях к хранению газа показывает, что мы можем этого добиться, но нам нужно больше.

Наши инвестиции в энергетику и переход к «зеленой» экономике следует рассматривать как вопрос безопасности, а также вопрос защиты окружающей среды — именно поэтому пакет «Готовность к 55 годам» так важен.

Безопасность и оборона

Наша безопасность и оборона быстро становятся экзистенциальной проблемой. Нам нужны инструменты, чтобы защитить себя, и мы можем сделать это только вместе. Суть в том, что нам нужно работать над сотрудничеством, функциональной совместимостью и более эффективно объединять наши ресурсы.

Нам нужно реагировать, и мы можем сделать это таким образом, чтобы дополнять, а не конкурировать с НАТО.

Это будет иметь последствия для бюджета. Потребуется увеличить наши оборонные бюджеты, и нам нужно выяснить, как лучше перенаправить общие деньги на укрепление нашего оборонного потенциала.

Эконом

Наконец, последнее слово об экономической устойчивости. Включение общих оговорок об исключении из наших бюджетных правил до конца 2023 года может быть полезным в ближайшем будущем, учитывая посткоронавирусный сценарий, войну на пороге и продолжающийся энергетический переход. В то же время мы не должны допустить, чтобы чрезмерная задолженность ограничивала потенциал будущих поколений. Мы должны серьезно относиться к этому балансу и ответственности.

Европе нужно наше лидерство. То, как мы будем действовать в ближайшие месяцы, определит наше общее будущее. Европейский парламент готов конструктивно сыграть свою роль.

Спасибо.