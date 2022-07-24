Мишель Кимбни Он нашел свою новую команду. Дружелюбная кепка отчеты 31-летний защитник подписал односторонний однолетний контракт с Seattle Kraken на сумму 750 000 долларов.

Кемпни провел последние четыре сезона в кепках после сделки с «Блэкхокс» в 2018 году.

# треснет Они подписали защитника УФА Михала Кемпни. 1 год / односторонний контракт

750 тысяч долларов Кемпни провел последние четыре сезона в Вашингтоне.https://t.co/iuEFHeAw59 — Дружелюбный к КапФри (CapFriendly) 24 июля 2022 г.

Теперь, включая себя, Кемпни присоединяется к команде Kraken, которая сейчас тренируется в четырех бывших столицах Вашингтона. Филип Гробур, Андрей Бураковский и Джастин Шульц — другие знакомые лица.

Seattle Kraken подписала с Майклом Кемпни годовой контракт на 750 000 долларов. На самом деле, нам очень нравится эта подпись! На рынке футбольных клубов было всего несколько хороших защитников, и Кемпни был одним из них в наших глазах. Низкий риск, высокая награда для Сиэтла. Но есть большой вопрос, конечно… pic.twitter.com/sIIgXYe8BF — Энди и Роно (@ARHockeyStats) 24 июля 2022 г.

Чешский защитник впервые прибыл в столицу в феврале 2018 года, когда капитан отправил третьего раунда драфта-2018 в Чикаго за свои услуги. Кемпни вместе с Джоном Карлсоном сыграл большую роль в победе команды в Кубке Стэнли позже в том же сезоне.

Он покинет «Кейп», сыграв 166 матчей и набрав 48 очков.

Фото к заголовку: Элизабет Конг/RMNB