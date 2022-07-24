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Мишель Кемпни подписывает годовой контракт с Seattle Kraken

25 июля, 2022
Boleslava Sokolova

Мишель Кимбни Он нашел свою новую команду. Дружелюбная кепка отчеты 31-летний защитник подписал односторонний однолетний контракт с Seattle Kraken на сумму 750 000 долларов.

Кемпни провел последние четыре сезона в кепках после сделки с «Блэкхокс» в 2018 году.

Теперь, включая себя, Кемпни присоединяется к команде Kraken, которая сейчас тренируется в четырех бывших столицах Вашингтона. Филип Гробур, Андрей Бураковский и Джастин Шульц — другие знакомые лица.

Чешский защитник впервые прибыл в столицу в феврале 2018 года, когда капитан отправил третьего раунда драфта-2018 в Чикаго за свои услуги. Кемпни вместе с Джоном Карлсоном сыграл большую роль в победе команды в Кубке Стэнли позже в том же сезоне.

Он покинет «Кейп», сыграв 166 матчей и набрав 48 очков.

Фото к заголовку: Элизабет Конг/RMNB

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