Мишель Кемпни подписывает двухлетний контракт с ХК «Спарта Прага» в своей родной Чехии.

Бывший защитник столиц Мишель Кимбни Сиэтл Кракен отказался от контракта в прошлый четверг.. На следующий день 32-летний чемпион Кубка Стэнли 2018 года добился уступок, позволив ему подписать контракт где угодно.

Теперь мы знаем его следующий пункт назначения. Компания Подписан двухлетний контракт с ХК «Спарта Прага». В своей стране, Чехии.

Кемпни вернется в Чешскую Республику, проведя шесть лет в Национальной хоккейной лиге с «Хэтс» и «Чикаго Блэкхокс». Ветеран Blueliner разделил свой последний сезон в Северной Америке между Hats и Hershey Bears из AHL. Прошлым летом он подписал однолетний контракт с «Сиэтл Кракен», но вместо того, чтобы больше играть в хоккей в АХЛ, он решил запросить взаимное расторжение контракта.

«Мы ждали приезда Мишеля с лета, когда договорились на случай, если его участие в НХЛ не получится», — сказал спортивный директор ХК «Спарта Прага» Ярослав Глинка в пресс-релизе через Google Translate. «Мы очень рады, что остались его первым выбором. Он является отличным дополнением к нашей защите».

Кемпни не будет ни единственным бывшим игроком НХЛ, ни единственным бывшим игроком, который будет играть за пражскую команду. Милан Йоршина также отвечает за предысторию команды. Они присоединяются к Владимиру Соботке, Доминику Саймону и Дэвиду Кейси в качестве других известных имен.

В воскресенье арьергард уже был на арене команды O2, чтобы посмотреть, как они с трибун сыграют с БК «Млада-Болеслав». Он рассказал, что получил сотрясение мозга в самом начале своего пребывания в организации Kraken, что помогло ему вернуться на родину.

«Это не было мгновенным решением», — сказал Кемпни через Google Translate. Мы рассматривали эту возможность на постоянной основе. Там не получилось так, как я себе представлял. Я сыграл там только одну игру, во второй получил сотрясение мозга и с тех пор не играл. В начале сезона меня сразу отправили в колхоз. Я не хотел быть на том месте, где был в прошлом году. Мы с семьей решили вернуться.

У Кемпне 272 предыдущих матча в Чешской профессиональной лиге. Это будет его первый сезон в «Спарте Прага».

«После семи лет за границей я возвращаюсь туда, где все началось», — сказал Компани. «Одним из моих требований было играть за команду с самыми высокими амбициями. Это то, что я действительно люблю. Мы поставим все на кон, чтобы добиться того, чего мы все хотим. И это завоевание титула. Я действительно с нетерпением жду на все путешествие».

Удачи, Мишель!

Скриншот через ХК Спарта Прага