Анастасия Михена И Александр Галиамов В четверг они сделали то, что ни одна российская парная команда не могла сделать за последние восемь лет – выиграли титул чемпиона мира – и они сделали это во время своего дебюта в Мировой серии.

При этом они стали самыми молодыми чемпионами мира среди пар со времен российской легенды. Екатерина Гордева И Сергей Гринков, Который выиграл четыре титула с 1986 по 1990 год, когда Гордива был подростком.

С общим счетом 227,59 россияне дважды обыграли чемпионов мира. Суй Вонгинг И Хан Конг Китай (225,71) Дуэтная команда Суи и Хан, две самые активные парные команды, завоевали пять мировых медалей, выиграв золото в 2017 и 2019 годах и серебро в 2015 и 2016 годах.

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Товарищи Мишина и Галямов Александра Бойкова И Дмитрий Козловский, В возрасте 19 и 21 лет соответственно заняли бронзовую медаль с результатом 217,63 балла. Бойкова и Галиамов заняли первое место после короткой программы в среду в Стокгольме.

Мишина и Галиамов, выигравшие чемпионат мира среди юниоров 2019 года, – первый дуэт из некогда доминирующей России, выигравший с тех пор титул чемпиона мира. Татьяна Волосужар И Максим Траньков, Который положил конец восьмилетней засухе в 2013 году. В этом году фигуристы представляют Российскую лыжную федерацию – в отличие от России – где национальный флаг и гимн запрещены на крупных международных спортивных мероприятиях из-за проблем с допингом.

Американская пара впервые за девять лет финишировала в первой десятке, с показателем Алекса Книрим И Брэндон Фрейзер Они финишировали седьмыми (192.10) в своем первом совместном сезоне и Эшли Кейн Гриббл И Тимоти Ледюк (185.31) Девятое, идентично результату 2019 года.

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Мишина и Галямов завершили засуху российских пар золотой медалью на первых дебютных чемпионатах мира Первоначально появился NBCSports.com