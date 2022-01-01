Миядзаки говорит, что команда разработчиков графики Elden Ring почувствовала дополнительное давление из-за Demon’s Souls PS5

кольцо elden Директор Хидетака Миядзаки он сказал, что Sonyс PS5 римейк души демонов Он подверг свою команду дополнительному давлению, чтобы улучшить графическую точность в своей следующей игре.

Это было название запуска Bluepoint для PS5. Одна из самых рейтинговых игр 2020 года Он получил широкое признание, в частности, благодаря своим визуальным эффектам, которые многие считали эталоном для консольных игр нового поколения.

Выступая в свежем номере журнала Edge, он продается сейчас, то программного обеспечения Дизайнер сообщил, что он не играл в версию своей игры 2009 года для Sony и Bluepoint, но отметил, что ее влияние ощущалось командой разработчиков Elden Ring.

«Да, я почти уверен, что наша команда по созданию графики почувствовала это давление больше, чем кто-либо другой», — сказал он в журнале, который был воспроизведен VGC, когда его спросили, создает ли графическая преданность демоническим духам дополнительное давление на его команду.

«И не только с Elden Ring, но и со всеми играми, которые мы создаем. Точность графики — это не то, что мы считаем нашим главным приоритетом. То, что мы просим с точки зрения графики, зависит от систем и требований самой игры, и это более низкий приоритет по сравнению с другими элементами разработки «.

Он добавил: «Это та область, в которой я немного извиняюсь перед своей графической командой, потому что я знаю, что они очень много работают. И они очень много работали над Elden Ring — наша команда графических систем и наши программисты продвинули много новые функции для создания лучших игр, которые мы когда-либо создавали ».

Далее Миядзаки объяснил, что он не играл в версию Demon Souls для PS5, потому что ему не нравится пересматривать свои собственные творения.

«Как я уже сказал, я не участвовал в этом напрямую и на самом деле не играл в Devil’s Remake. Но это потому, что мне не нравится играть в игры, которые я делал в прошлом».

«Это вызывает много старых флюидов, много старых воспоминаний, и это становится немного захватывающим, и мне кажется, что он больше не играет. Так что я не играл в Devil Edition, но я очень счастлив чтобы увидеть, как он обретет новый облик, совершенно новую графику текущего поколения ».

«Это была старая игра, поэтому я очень обрадовался, увидев, как она вот так возрождается и появляются новые игроки.

«Раньше это была сложная игра с относительно грубой разработкой, поэтому я волновался, что новым игрокам она не понравится так же. Это было поводом для беспокойства у меня, когда я перевыпускаю ее, но вы знаете, в конце концов, я просто рад видеть реакцию. И рад видеть, что людям она нравится ».

Он добавил: «Единственное, что было действительно интересно, — это увидеть[[[[Игры Bluepoint]Мы придумываем вещи, которые не принимали во внимание, и занимаемся некоторыми элементами игры с ее визуальными эффектами и механикой таким образом, что мы не могли или не хотели бы вернуться к ним в прежние времена. Так что видеть, как они исследуют и применяют новые мыслительные процессы и новые технологии, для меня было чем-то действительно захватывающим и забавным ».