Мкртчян | Почему «русский для русских» проблематичен

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Учеба может быть жесткой, особенно в таких строгих университетах, как Корнельский университет. Постоянно разрываясь между всеми курсами, потенциальными двойными специальностями, клубами, общественной жизнью, встречами и общением, я пытался найти способы заработать кредиты за знания, которые у меня уже были до прихода в Корнелл. В конце концов, дополнительные баллы никому не повредят, и я узнал, что языковые тесты могут снизить мою нагрузку. Итак, будучи русскоязычным, я погуглил «Кафедру русского языка Корнеллского университета», чтобы найти их файлы Официальный сайт И зарегистрироваться на вступительный тест в России. То, что я нашел, было разочаровывающим, пренебрежительным и неуважительным, на мой взгляд. Я нашел дату экзамена для людей, заинтересованных в сдаче фразы «Русский для русских», как это придумал сайт. Думаю, под «русским для русских» они подразумевали продвинутый русский язык. Я до сих пор не понимаю, почему российская администрация приписывает развитый русский язык только русским, как будто кто-то другой национальности не может владеть языком.

Но давайте начнем с самого начала. Я иностранный студент Корнельского университета. Я из Армении, бывшей советской страны. Я хочу описать присутствие русского языка и влияние Советского Союза и России сегодня в моей стране. Затем я хочу распространить эту историю на чужой опыт и показать, насколько ошибочно считать, что только русские могут овладеть русским языком. В Советском Союзе все было на русском языке. Если вы хотите получить образование и работу (я не думаю, что в то время это было возможно), вы должны свободно владеть русским языком. Даже после распада Советского Союза многие пожилые армяне до сих пор общаются на русском языке. Я бы сказал, что у них это получается лучше, чем у армян, потому что это язык, на котором они говорят уже давно. Новое поколение не совсем этому радо, если вы спросите меня, потому что в Армении есть только один официальный язык: армянский.

Однако наши ощущения присутствия русского языка в нашей жизни не меняют того факта, что русский язык не собирается исчезать из обихода армян в ближайшее время. Спустя три десятилетия после распада Советского Союза дети до сих пор свободно говорят по-русски, потому что все фильмы и мультфильмы по телевидению на русском языке, вся реклама на русском языке, дети учат русский язык в очень раннем возрасте в школах, а у Армении прочные связи с Россией. о политике, экономике и армии. Я обсуждаю исторический контекст истории моей страны, чтобы показать, насколько велико (к сожалению) влияние Советского Союза на Армению в настоящее время и насколько велика роль России в жизни каждого.

Есть много стран, жители которых говорят и используют русский язык в повседневной жизни. Я также считаю, что влияние Советского Союза на постсоветские страны распространяется на многие, если не на большинство из них. Таким образом, предполагаемая тестовая классификация продвинутых русскоязычных как «русский для русских» является нежелательной и необдуманной.

Более того, помимо подробностей о культурно-исторических отсылках, просто есть страны, которые считают русский язык своим официальным языком, как и Россия. Этими странами являются Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Предположим, имплицитное правило человека, применяющего русский язык, состоит в том, что русский язык является официальным языком его страны. Это может предполагать, что они действительно знают русский язык с рождения и, вероятно, говорят по-русски с членами своей семьи. В этом случае жители этих стран должны быть признаны свободно владеющими русским языком, как и все русские.

Но даже это, на мой взгляд, не самый честный способ предположить знание языка. Если вы спросите меня, я скажу, что наличие формального образования на том же языке было бы лучшей оценкой. В этом сценарии, в котором Корнелл предполагает знание языка на основе академических знаний, а не национальности, ученица средней школы-интерната Лилли, которая читает официальный сайт факультета русского языка Корнелла, плачет от гордости, потому что ее тяжелая работа по обучению в школе могла бы были оправданы.Глубина русского языка. Можно было признать все часы, которые он потратил на изучение сложной русской грамматики и чтение русских классиков. Вы также будете знать, что люди с российским гражданством, которые по разным причинам мало или совсем не владеют русским языком, не будут автоматически считаться более квалифицированными, чем она.

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А если серьезно, я считаю, что приравнивать «русский для русских» к «продвинутому русскому языку» или даже к «русскоязычным» неуважительно и невнимательно. Я не хочу, чтобы ярлык «русский для русских» мешал людям, которые могут свободно владеть языком, пройти вступительный тест, потому что они предполагают, что они не русские, они не соответствуют требованиям. В некоторых странах русский язык является официальным, в некоторых странах, ранее входивших в состав Советского Союза, русский язык до сих пор широко используется, а есть просто люди, которые только что бегло выучили русский язык. Предположение, что только русские могут пройти тест или пройти углубленный курс русского языка, игнорирует чье-либо присутствие, культуру и опыт. Давайте знать об этом.

Лили Мкртчян 25 (она/она) – второкурсница Колледжа искусств и наук. Доступ к нему можно получить по адресу [email protected] чай с лилией В этом семестре проходит каждый понедельник.