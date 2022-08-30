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Мкртчян | Почему «русский для русских» проблематичен

30 августа, 2022
Apollinariya Soloveva

Учеба может быть жесткой, особенно в таких строгих университетах, как Корнельский университет. Постоянно разрываясь между всеми курсами, потенциальными двойными специальностями, клубами, общественной жизнью, встречами и общением, я пытался найти способы заработать кредиты за знания, которые у меня уже были до прихода в Корнелл. В конце концов, дополнительные баллы никому не повредят, и я узнал, что языковые тесты могут снизить мою нагрузку. Итак, будучи русскоязычным, я погуглил «Кафедру русского языка Корнеллского университета», чтобы найти их файлы Официальный сайт И зарегистрироваться на вступительный тест в России. То, что я нашел, было разочаровывающим, пренебрежительным и неуважительным, на мой взгляд. Я нашел дату экзамена для людей, заинтересованных в сдаче фразы «Русский для русских», как это придумал сайт. Думаю, под «русским для русских» они подразумевали продвинутый русский язык. Я до сих пор не понимаю, почему российская администрация приписывает развитый русский язык только русским, как будто кто-то другой национальности не может владеть языком.

Но давайте начнем с самого начала. Я иностранный студент Корнельского университета. Я из Армении, бывшей советской страны. Я хочу описать присутствие русского языка и влияние Советского Союза и России сегодня в моей стране. Затем я хочу распространить эту историю на чужой опыт и показать, насколько ошибочно считать, что только русские могут овладеть русским языком. В Советском Союзе все было на русском языке. Если вы хотите получить образование и работу (я не думаю, что в то время это было возможно), вы должны свободно владеть русским языком. Даже после распада Советского Союза многие пожилые армяне до сих пор общаются на русском языке. Я бы сказал, что у них это получается лучше, чем у армян, потому что это язык, на котором они говорят уже давно. Новое поколение не совсем этому радо, если вы спросите меня, потому что в Армении есть только один официальный язык: армянский.

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Однако наши ощущения присутствия русского языка в нашей жизни не меняют того факта, что русский язык не собирается исчезать из обихода армян в ближайшее время. Спустя три десятилетия после распада Советского Союза дети до сих пор свободно говорят по-русски, потому что все фильмы и мультфильмы по телевидению на русском языке, вся реклама на русском языке, дети учат русский язык в очень раннем возрасте в школах, а у Армении прочные связи с Россией. о политике, экономике и армии. Я обсуждаю исторический контекст истории моей страны, чтобы показать, насколько велико (к сожалению) влияние Советского Союза на Армению в настоящее время и насколько велика роль России в жизни каждого.

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