Мнение: Байден резко изменил свое отношение к использованию вооруженных сил

Тем не менее, чуть более десяти лет спустя Байден, кажется, находится в другом месте, когда дело доходит до применения силы.

Стоит рассмотреть решение Обамы провести операцию по уничтожению бен Ладена и сравнить его с решением Байдена санкционировать рейд, в результате которого был убит лидер ИГИЛ.

Обе эти операции имели много общего. Это были рискованные наземные операции, проведенные Силами специальных операций США, чтобы избежать крупномасштабных гражданских последствий, которые, вероятно, могли бы возникнуть в результате простой бомбардировки комплекса, в котором скрывался бен Ладен в Пакистане, или бомбардировки здания в Сирии, где скрывался лидер ИГИЛ. .

В конце концов, операция по уничтожению бен Ладена увенчалась успехом, потому что SEAL Team Six, проводившая рейд, неоднократно репетировала операцию, в то время как команда национальной безопасности Обамы провела много месяцев тщательное планирование каждого мероприятия , в том числе если один из вертолетов на рейде разбился. Вертолет действительно разбился во время рейда на резиденцию бен Ладена, но это не остановило операцию.

И хотя у вертолёта во время рейда в Сирии, нацеленного на лидера ИГИЛ, возникла механическая неисправность, и его пришлось уничтожить, операция прошла успешно с точки зрения ликвидации лидера ИГИЛ, который взорвал себя вместе с членами своей семьи.

Операции против бен Ладена и аль-Курайши привели к гражданским последствиям; Жена одного из телохранителей бен Ладена была убита, а во время рейда на лидера ИГИЛ погибло до сих пор неустановленное число мирных жителей.

Работают ли удары по обезглавливанию?

Большой вопрос заключается в том, будет ли рейд на этой неделе иметь долгосрочное значение. Обезглавливающие удары, убивающие лидеров террористических или повстанческих групп, действительно имеют некоторый эффект, но в целом меньший, чем многие предполагают.

После смерти своего лидера джихадистские группы обычно вскоре называют другого лидера и уходят. Посмотрите на Талибан сегодня: их лидер мулла Ахтар Мохаммад Мансур был погиб в результате авиаудара США в Пакистане в 2016 году, что было названо Обамой «важной вехой», отдавшей приказ об операции. Тем не менее, теперь талибы контролируют весь Афганистан.

Ядро «Аль-Каиды» в Пакистане и Афганистане так и не восстановилось после смерти бен Ладена, хотя оно уже сильно ослабло за годы после терактов 11 сентября из-за ударов беспилотников ЦРУ и арестов ключевых лидеров. Нынешний лидер Айман аз-Завахири не смог реанимировать ядро ​​«Аль-Каиды».

Где такие удары могут иметь реальную постоянную пользу, так это в том случае, когда силы США имеют возможность выполнить то, что они называют SSE, эксплуатацией уязвимых мест.

Во время рейда на бен Ладена «морские котики» изъяли компьютеры, флэш-накопители и документы на сумму около 470 000 файлов

Это привело к значительному лучшее понимание того, как бен Ладен пытался контролировать «Аль-Каиду» и ее филиалы по всему миру, а также это привело к другим ударам по лидерам «Аль-Каиды», которые еще больше нанесли ущерб группе.

Кирби сказал, что это «Общая практика» что американские военные подберут все, что они смогут найти во время рейда, и будет противоречить здравому смыслу, что американские силы не обыскали дом, в котором прятался лидер ИГИЛ, в поисках каких-либо компьютеров, флэш-накопителей, мобильных телефонов и документов, которые могли бы быть полезными в борьбе с ИГИЛ в будущем.

Тем не менее, спустя более чем два десятилетия после 11 сентября джихадистские группировки, такие как ИГИЛ и «Аль-Каида» и их филиалы по всему миру, продолжают оставаться в некоторой степени способными в таких странах, как Афганистан, Ирак, Сирия и Йемен.

Убийство одного человека, конечно, не убивает идеологию воинствующего джихадизма, которая всегда найдет сторонников, особенно в несостоятельных или несостоятельных государствах Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Байден, без сомнения, знает о пределах рейдов спецназа, но на этот раз он решил провести рейд. Этот переход к более жесткой внешнеполитической позиции может в конечном итоге принести дивиденды в то время, когда популярность Байдена падает.