мнение | В Украине два финала. Оба несут большие риски.

Прошедшая неделя внесла некоторую ясность в туман украинской войны: знаменательная дата 9 мая, празднование победы Советского Союза над гитлеровской Германией, пришла и ушла неизменной в российской стратегии.
Когда Владимир Путин выезжал инспектировать военные парады и межконтинентальные баллистические ракеты, никакой фальшивой рекламы, никакой рекламы для эскалация Он поставит всю Россию на основу войны и начнет массовый набор фронта. Больше похоже на российский план — в смысле продолжения упорной войны на юге и востоке Украины с целью смены режима, от которого фактически отказались, в пользу цели контроля над территорией, которая могла бы быть. В конце Он компактный в Российской Федерации.
С американской точки зрения это звучит как стратегическое обоснование. Несмотря на некоторое безрассудное хвастовство нашей ролью в уничтожении российских целей, мы неуклонно наращивали нашу поддержку Украине — включая пакет на 40 миллиардов долларов, который, вероятно, будет одобрен Сенатом на следующей неделе — не провоцируя безрассудной эскалации со стороны России в ответ. Опасность того, что опосредованная война подтолкнет Москву к тому, чтобы подняться по лестнице к еще большему конфликту, иллюстрируется постоянным бряцанием мечами на российском государственном телевидении, но пока не в реальном выборе Кремля. Путину явно не нравится поток нашего оружия в Украину, но он, похоже, готов пойти на войну на этих условиях, а не делать ставку на больший экзистенциальный риск.
Однако наш успех порождает новые стратегические дилеммы. На следующие шесть месяцев войны вырисовываются два сценария. Сначала Россия и Украина обмениваются территориями понемногу, и война постепенно превращается в «замороженный конфликт» в манере, знакомой по другим войнам в ближнем зарубежье России.
В этих условиях любое постоянное мирное соглашение потребует уступки России контроля над некоторыми оккупированными территориями в Крыму и Донбассе, если не сухопутным мостом, который сейчас в основном контролируется российскими войсками. Это дало бы Москве явную награду за ее агрессию, несмотря на все, что Россия потеряла в ходе завоевания. В зависимости от того, сколько территории было уступлено, Украина останется изуродованной и слабой, несмотря на ее военные успехи.
Так что такая сделка может показаться неприемлемой ни для Киева, ни для Вашингтона, ни для обоих. Но тогда альтернатива — постоянный тупик, всегда готовый вернуться к низкопробной войне — также оставит Украину деформированной и слабой, зависящей от потоков западных денег и военной техники, и менее способной уверенно восстанавливаться.
Действительно, единый проукраинский фронт в Соединенных Штатах немного дает трещину из-за масштабов того, что мы посылаем. Поэтому неясно, разумно ли будет администрация Байдена или правительство Зеленского инвестировать в долгосрочную стратегию замороженного конфликта, которая требует постоянной двухпартийной поддержки — и, возможно, вскоре поддержки Дональда Трампа или администрации Рона ДеСантиса.
Однако есть и другой сценарий, при котором эта дилемма уменьшается по мере того, как патовая ситуация складывается в пользу Украины. Это будущее, в котором притязания украинской армии налицо — при адекватной военной помощи и технике они могут превратить свои скромные контратаки в крупные наступления и отбросить русских не только на их довоенные рубежи, но и потенциально за пределы украинской территории. вообще.
Ясно, что это будущее, которого Америка должна желать, за исключением важной оговорки, что это будущее, в котором российская ядерная эскалация внезапно станет более вероятной, чем сейчас.
Мы знаем, что российская военная доктрина предусматривает использование тактического ядерного оружия в обороне, чтобы переломить ситуацию в проигранной войне. Надо полагать, что Путин и его окружение рассматривают полное поражение на Украине как сценарий, угрожающий режиму. Объедините эти факты с миром, в котором русские внезапно терпят поражение, их территориальные приобретения испаряются, и вы получите самую ядерную военную позицию со времен нашей морской блокады Кубы в 1962 году.
Я просматривал эти дилеммы с тех пор, как модерировал выступление лицо в Католическом университете Америки с тремя правоцентристскими мыслителями внешней политики — Элбриджем Колби, Ребеккой Хайнрихс и Джейкобом Грегелем. Судя по мудрости нашей поддержки Украины до сих пор, комиссия была по существу единой. Однако в вопросе об окончании войны и ядерной угрозе вы можете увидеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся, — Григель подчеркнул важность восстановления Украиной земель на востоке и вдоль побережья Черного моря, чтобы быть достаточно самодостаточным. в будущем. , но затем Генрих был самым ястребиным и более осторожным в дебатах Колби о том, какой должна быть наша позиция, если быстрое продвижение Украины столкнется с русским тактическим ядерным ударом.
Этот вопрос не стоит непосредственно перед нами. Это станет проблемой только в том случае, если Украина начнет добиваться значительных успехов. Но поскольку мы вооружаем украинцев в масштабах, которые, кажется, предназначены для того, чтобы сделать возможной контратаку, я искренне надеюсь, что версия движения Кольбе-Генриха будет возникать взад и вперед на самых высоких уровнях нашего правительства — прежде чем любой важный вопрос на данный момент на академические советы становятся самым важным вопросом в мире.
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