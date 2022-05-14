мнение | В Украине два финала. Оба несут большие риски.

Прошедшая неделя внесла некоторую ясность в туман украинской войны: знаменательная дата 9 мая, празднование победы Советского Союза над гитлеровской Германией, пришла и ушла неизменной в российской стратегии.

Когда Владимир Путин выезжал инспектировать военные парады и межконтинентальные баллистические ракеты, никакой фальшивой рекламы, никакой рекламы для эскалация Он поставит всю Россию на основу войны и начнет массовый набор фронта. Больше похоже на российский план — в смысле продолжения упорной войны на юге и востоке Украины с целью смены режима, от которого фактически отказались, в пользу цели контроля над территорией, которая могла бы быть. В конце Он компактный в Российской Федерации.

С американской точки зрения это звучит как стратегическое обоснование. Несмотря на некоторое безрассудное хвастовство нашей ролью в уничтожении российских целей, мы неуклонно наращивали нашу поддержку Украине — включая пакет на 40 миллиардов долларов, который, вероятно, будет одобрен Сенатом на следующей неделе — не провоцируя безрассудной эскалации со стороны России в ответ. Опасность того, что опосредованная война подтолкнет Москву к тому, чтобы подняться по лестнице к еще большему конфликту, иллюстрируется постоянным бряцанием мечами на российском государственном телевидении, но пока не в реальном выборе Кремля. Путину явно не нравится поток нашего оружия в Украину, но он, похоже, готов пойти на войну на этих условиях, а не делать ставку на больший экзистенциальный риск.

Однако наш успех порождает новые стратегические дилеммы. На следующие шесть месяцев войны вырисовываются два сценария. Сначала Россия и Украина обмениваются территориями понемногу, и война постепенно превращается в «замороженный конфликт» в манере, знакомой по другим войнам в ближнем зарубежье России.