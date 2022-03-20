мнение | В Украине план Б Путина против плана А Байдена и Зеленского

The Times сообщила в воскресенье, что «война в Украине зашла в тупик после более чем трех недель боевых действий, при этом Россия добилась лишь незначительных успехов и все чаще нацеливается на гражданское население, по мнению аналитиков и официальных лиц США. Институт изучения войны, Вашингтонский аналитический центр заявил: «В анализе: «Украинские войска разгромили первую российскую кампанию этой войны». таких как Харьков и Одесса.

План Байдена «А», о котором Путин недвусмысленно предупреждал перед началом войны, чтобы сдержать его, заключался в том, чтобы ввести экономические санкции против России, которых Запад никогда раньше не вводил, — с целью подтолкнуть российскую экономику к нормальному состоянию. Стратегия Байдена, которая также включала отправку оружия украинцам для оказания военного давления на Россию, как раз и делает это. Возможно, он превзошел ожидания Байдена, потому что был раздут сотнями иностранных компаний, работающих в России, которые также приостановили свою деятельность — добровольно или под давлением своих сотрудников.

Российские заводы теперь вынуждены закрываться, потому что они не могут получить микрочипы и другое необходимое им сырье с Запада; Воздушные перевозки в Россию и вокруг нее были сокращены, поскольку многие ее коммерческие самолеты уже принадлежали ирландским лизинговым компаниям Airbus и Boeing. не будет служить Те, что полностью принадлежат России. Тем временем тысячи российских технических работников ногами голосуют против войны и просто покидают страну — и все это всего за месяц после того, как Путин начал эту незаконную войну.

«Более половины товаров и услуг, поступающих в Россию, поступает из 46 или более стран, которые ввели торговые санкции или ограничения, в первую очередь из США и Европейского Союза», — The Washington Post упомянул , Цитата из Экономической исследовательской компании Кастеллум.ai.

А газета «Пост» добавила: «На телеэкране Речь В четверг президент России Владимир Путин, похоже, признал проблемы, стоящие перед страной. Он сказал, что крупномасштабные санкции вызовут «глубокие структурные изменения в нашей экономике», но пообещал, что Россия преодолеет «попытки организовать экономический блицкриг». «Нам сейчас трудно, — добавил Путин. — Российские финансовые компании, крупные корпорации, малый и средний бизнес испытывают беспрецедентное давление».

Итак, у вас вопрос часа: перевешивает ли давление на страны НАТО со стороны всех беженцев, которые создает путинская военная машина, — с каждым днем ​​все больше и больше — давление на его неуверенную армию на земле в Украине и за ее пределами и его экономику обратно? дома — с каждым днем ​​все больше?

Ответ на этот вопрос должен определить, когда и как закончится эта война — с явным победителем и проигравшим или, что более вероятно, с каким-то грязным компромиссом в пользу или против Путина.