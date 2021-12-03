мнение | Для глобальной стабильности США должны сдержать вторжение России в Украину.

Опубликовать мнение | О редакционной коллегии Washington Post

Редакционные статьи представляют точку зрения на The Washington Post как на организацию, определенную путем обсуждения членами редакционной коллегии, расположенного в разделе мнений и отдельно от редакции.

Состав редакции и направления деятельности: Редактор редакционной страницы Фред Хаятт; Заместитель главного редактора Карен Тумулти; заместитель редактора страницы Рут Маркус; Помощник редактора страницы Джо Энн Армау (образование, управление капиталом); Джонатан Кейпхарт (национальная политика); Ли Хохштадтер (иммиграция; проблемы, касающиеся Вирджинии и Мэриленда); Дэвид Хоффман (Глобальное общественное здравоохранение, права человека и вопросы демократии); Чарльз Лейн (иностранные дела, национальная безопасность и международная экономика); Хизер Лонг (экономика); Молли Робертс (Технологии и общество); и Стивен Стромберг (выборы, Белый дом, Конгресс, юридические вопросы, энергетика, окружающая среда, здравоохранение).

Они не говорят хороших новостей. Но мы знаем, что некоторые новости — это хорошие новости Мы хотим помочь вам привлечь к нему внимание. Если в 2021 году появятся хорошие новости, которые, по вашему мнению, мы должны выделить — здесь или за рубежом, в культуре, спорте, науке или в любой другой сфере — Пожалуйста, дайте нам знать, и мы можем включить ваше предложение в нашу редакционную статью в конце года.