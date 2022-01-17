Мнение: Для Путина Казахстан — слишком большая костяшка домино, чтобы упасть

Почти 100 000 русских солдат позиционируется Близость Украины создает крупнейший за последние годы кризис безопасности для Европы и ее союзников, включая Соединенные Штаты. Находясь в Казахстане, президент России Владимир Путин воспользовался жестоким репрессиями, проведенными в этом месяце главой режима Касым-Жомартом Токаевым, как возможностью. Напомните протестующим Восстаниям не будет позволено распространиться в регионе, и, развернув силы коалиции безопасности во главе с Москвой, чтобы помочь подавить беспорядки, центральноазиатская страна остается в его сфере влияния.
Тон путинской риторики и траектория военного развертывания не оставляют сомнений в его намерениях: восстановить контроль над большой территорией бывшего Советского Союза — вплоть до сокращения присутствия НАТО. Годы холодной войны. Действительно, во время важных переговоров между НАТО и Россией в Брюсселе на прошлой неделе главный переговорщик США, заместитель госсекретаря Венди Шерман, заявила CNN, что Москва не брала на себя никаких обязательств по деэскалации на границе с Украиной.
Преувеличение переговоров с США — это желание администрации Байдена не отвлекаться от того, что задумано. Ось в Индо-Тихоокеанский регион, в частности восстановление отношений с Китаем. Но со многими аналитиками одобрение Угрозы новых санкций не остановили Россию от проникновения в Европу, возможно, западные дипломаты ведут переговоры, используя почти пустой набор инструментов.
Ставки на Путина столь же велики. Менее чем за два года России пришлось справляться с двумя внезапными восстаниями у себя на пороге: в Белоруссии и Казахстане. Но с точки зрения Кремля, Казахстан, крупнейшая из бывших советских республик в Центральной Азии, слишком важен, чтобы упасть.
Позволить Казахстану дрейфовать на западной орбите — например, разрешить демократические выборы в западном стиле или ответить на массовые протесты большим количеством политических свобод — было бы ударом по гордости России и означало бы ослабление контроля Москвы над регионом. Богат природными ресурсами, которые привлекли миллиардные инвестиции из США и Китая. Казахстан имеет мир двенадцатый по величине Доказанные запасы нефти и Четырнадцатый для газа. В 2019 году он произвел почти половину мирового урана, По данным Всемирной ядерной ассоциации. Последнее, чего хочет Кремль, так это процветания еще одной так называемой цветной революции, которая может спровоцировать протестные движения в России и других бывших советских республиках.
Недавние беспорядки в Казахстане были вызваны высокими ценами на топливо и разочарованием во всем, от безработицы и инфляции до коррупции. Эдвард Лемон, президент ассамблеи, сказал, что дело переросло в протесты, отражающие «гнев и плохое управление коррумпированным правительством, которое было слишком авторитарным и социально неравным». Ассоциация Oxus по делам Центральной Азии. Последующая правительственная кампания уступил Не менее 164 смертей и тысячи арестов.
Правда, тактика подавления восстаний в Белоруссии применялась и в Казахстане: жестокие репрессии, сеяние дезинформации, обвинение неустановленных иностранных бунтовщиков, удушение соцсетей — В том числе Впервые в популярном китайском приложении WeChat — так и не предусмотрено место для диалога.
Москва быстро согласилась на просьбу президента Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), региональному альянсу безопасности, возглавляемому Россией, направить «миротворцев» для помощи в восстановлении порядка. У Путина были все основания вмешаться. Если Россия потеряет Казахстан из сферы своего влияния, это может вдохновить продемократические движения в других бывших республиках.
Но важно, что остальной мир — и особенно Китай — узнает из того, как разыгрывается нынешняя драма. Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, будет внимательно следить за тем, как далеко Путин может подтолкнуть его на запад, и, безусловно, применит этот опыт к Тайваню и другим потенциальным региональным авантюрам. участие России в дипломатических встречах на высоком уровне, сохраняя при этом угрожающую позицию, только для того, чтобы уйти, объявив о начале переговоров».Конец«И ему придется. действовать «Устранение неприемлемых угроз нашей национальной безопасности» — это серьезный удар по истеричной дипломатии, который потенциально приветствуется в Пекине.
Теперь, когда Пекин и Москва усиливают свою координацию усилия Что касается внешней политики, то Китай может извлечь полезные уроки, наблюдая за тем, насколько Путин может проверить решимость Запада. Китаю, стремящемуся к «воссоединению» с Тайванем — отколовшимся островом, где США являются гарантом безопасности, — и настаивающему на своих территориальных претензиях в Южно-Китайском море, стоит внимательно следить за тем, где и как Запад рисует свою красную нить. линии. Одобряет (или не поддерживает).
В то время как Казахстан может быть шаткой костяшкой домино на региональной игровой доске Путина, страна также стала важной частью геополитической стратегии Китая по энергетической независимости, а это означает, что беспорядки там имеют непосредственное значение для Пекина. Компании, связанные с Китаем Он сказал У него есть до 26 миллиардов долларов инвестиций в Казахстан, в том числе в нефтепровод, который пересекает почти 1100 миль китайско-казахстанской границы. В 2017 году Казахстан также был лидером получатель китайских средств из инициативы «Один пояс, один путь» на сумму несколько миллиардов долларов.
Экономические интересы Китая в Казахстане могут вызвать у западных дипломатов надежду на то, что Пекин будет побуждать Кремль проявлять сдержанность при поддержании стабильности в стране. Китай заявил, что поддерживает возглавляемые Россией силы Распространять В Казахстан для подавления восстания.
Тем временем Соединенные Штаты, для которых многое поставлено на карту, например Лидерство Иностранный инвестор в Казахстане, с тремя десятилетиями хороших двусторонних отношений, должен продолжать взаимодействовать с новым кругом чиновников. созданный О Токаеве и настаивает на ее доводах о том, почему подавление свободы слова вызывает плохой инвестиционный климат. Но Соединенные Штаты делают это, зная, что инвесторы из стран, обвиняемых в игнорировании прав человека, таких как Китай, будут рады заполнить любую торговую пустоту.
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