Мнение: Для Путина Казахстан — слишком большая костяшка домино, чтобы упасть

Тон путинской риторики и траектория военного развертывания не оставляют сомнений в его намерениях: восстановить контроль над большой территорией бывшего Советского Союза — вплоть до сокращения присутствия НАТО. Годы холодной войны. Действительно, во время важных переговоров между НАТО и Россией в Брюсселе на прошлой неделе главный переговорщик США, заместитель госсекретаря Венди Шерман, заявила CNN, что Москва не брала на себя никаких обязательств по деэскалации на границе с Украиной.

Ставки на Путина столь же велики. Менее чем за два года России пришлось справляться с двумя внезапными восстаниями у себя на пороге: в Белоруссии и Казахстане. Но с точки зрения Кремля, Казахстан, крупнейшая из бывших советских республик в Центральной Азии, слишком важен, чтобы упасть.

Позволить Казахстану дрейфовать на западной орбите — например, разрешить демократические выборы в западном стиле или ответить на массовые протесты большим количеством политических свобод — было бы ударом по гордости России и означало бы ослабление контроля Москвы над регионом. Богат природными ресурсами, которые привлекли миллиардные инвестиции из США и Китая. Казахстан имеет мир двенадцатый по величине Доказанные запасы нефти и Четырнадцатый для газа . В 2019 году он произвел почти половину мирового урана, По данным Всемирной ядерной ассоциации . Последнее, чего хочет Кремль, так это процветания еще одной так называемой цветной революции, которая может спровоцировать протестные движения в России и других бывших советских республиках.

Недавние беспорядки в Казахстане были вызваны высокими ценами на топливо и разочарованием во всем, от безработицы и инфляции до коррупции. Эдвард Лемон, президент ассамблеи, сказал, что дело переросло в протесты, отражающие «гнев и плохое управление коррумпированным правительством, которое было слишком авторитарным и социально неравным». Ассоциация Oxus по делам Центральной Азии . Последующая правительственная кампания уступил Не менее 164 смертей и тысячи арестов.

Правда, тактика подавления восстаний в Белоруссии применялась и в Казахстане: жестокие репрессии, сеяние дезинформации, обвинение неустановленных иностранных бунтовщиков, удушение соцсетей — В том числе Впервые в популярном китайском приложении WeChat — так и не предусмотрено место для диалога.

Москва быстро согласилась на просьбу президента Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), региональному альянсу безопасности, возглавляемому Россией, направить «миротворцев» для помощи в восстановлении порядка. У Путина были все основания вмешаться. Если Россия потеряет Казахстан из сферы своего влияния, это может вдохновить продемократические движения в других бывших республиках.

Но важно, что остальной мир — и особенно Китай — узнает из того, как разыгрывается нынешняя драма. Президент Китая Си Цзиньпин, вероятно, будет внимательно следить за тем, как далеко Путин может подтолкнуть его на запад, и, безусловно, применит этот опыт к Тайваню и другим потенциальным региональным авантюрам. участие России в дипломатических встречах на высоком уровне, сохраняя при этом угрожающую позицию, только для того, чтобы уйти, объявив о начале переговоров». Конец «И ему придется. действовать «Устранение неприемлемых угроз нашей национальной безопасности» — это серьезный удар по истеричной дипломатии, который потенциально приветствуется в Пекине.

Теперь, когда Пекин и Москва усиливают свою координацию усилия Что касается внешней политики, то Китай может извлечь полезные уроки, наблюдая за тем, насколько Путин может проверить решимость Запада. Китаю, стремящемуся к «воссоединению» с Тайванем — отколовшимся островом, где США являются гарантом безопасности, — и настаивающему на своих территориальных претензиях в Южно-Китайском море, стоит внимательно следить за тем, где и как Запад рисует свою красную нить. линии. Одобряет (или не поддерживает).

В то время как Казахстан может быть шаткой костяшкой домино на региональной игровой доске Путина, страна также стала важной частью геополитической стратегии Китая по энергетической независимости, а это означает, что беспорядки там имеют непосредственное значение для Пекина. Компании, связанные с Китаем Он сказал У него есть до 26 миллиардов долларов инвестиций в Казахстан, в том числе в нефтепровод, который пересекает почти 1100 миль китайско-казахстанской границы. В 2017 году Казахстан также был лидером получатель китайских средств из инициативы «Один пояс, один путь» на сумму несколько миллиардов долларов.

Экономические интересы Китая в Казахстане могут вызвать у западных дипломатов надежду на то, что Пекин будет побуждать Кремль проявлять сдержанность при поддержании стабильности в стране. Китай заявил, что поддерживает возглавляемые Россией силы Распространять В Казахстан для подавления восстания.