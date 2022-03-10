мнение | Иностранные боевики направляются в Украину. Это момент беспокойства

Некоторые лидеры даже открыто поддержали своих соотечественников в борьбе с Путиным на Украине чужими руками. министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выразила поддержку британцам Едем воевать на Украину, потому что те, кто воюет с русскими, «борются за свободу и демократию не только для Украины, но и для всей Европы». Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. «Это выбор, который может сделать каждый. Это относится ко всем живущим здесь украинцам, а также к тем, кто считает, что может внести непосредственный вклад в конфликт». некоторые датчане Вам не нужно просить дважды.

Какой бы благородной ни казалась мотивация в данный момент, недавняя история показывает, что поддержка воинов-добровольцев может привести к целому ряду непредвиденных последствий, которые могут усложнить общественное представление о том хорошем, что они делают.

Внешний бой далеко не новое явление. Мир в современную эпоху был свидетелем нескольких зарубежных войн, в которых привлекались добровольцы из-за границы. Сюда входят конфликты в Афганистане (дважды), Боснии, Чечне и Ираке с мобилизациями разного масштаба, от нескольких сотен до десятков тысяч человек. Часть нашего опыта здесь связана с сирийским восстанием против Башара Асада и появлением Исламского государства. Хотя вербовка ИГИЛ сильно отличается от мольбы Украины о помощи против Путина, сам объем вербовки — в период с 2011 по 2016 год около 40 000 человек приехали из более чем 110 стран. присоединиться к войне — Опасности иностранных истребителей принесли очень много.

Террористические аварии и смерти часто Значительно подняться В настройках конфликта. Впоследствии последствия могут быть опасными для стран по всему миру, поскольку травмированные бойцы возвращаются домой. В частности, в Украине Россия могла бы использовать слова иностранных лидеров в поддержку поездок своих граждан в качестве доказательства того, что НАТО и ее союзники активно участвуют в боевых действиях.

Шок и трепет перед вторжением в Россию и ее готовность принять подход выжженной земли В Украине мобилизованы те, кто стремится поддержать Киев по понятным причинам. Сообщается, что добровольцы собирались быстро, гораздо быстрее, чем в 2014 году в Сирии и Ираке — последний крупный эпизод притока иностранных добровольцев.

Вот некоторые риски для комбатантов и их родины:

Типы приезжающих добровольцев будут сильно различаться, что может привести к разным последствиям. Возможно, это кто-то из тех, кто направляется в Украину. Опытные ветераны, но многие гражданские лица, путешествующие с небольшой подготовкой или знаниями о законах войны, которые определяют их поведение, могут столкнуться с большей опасностью. Между тем, как только будут созданы сети вербовки и логистические каналы для доставки боевиков, они могут быть использованы злоумышленниками. Отправляйте воинствующих экстремистов прямо на поле боя.

Иностранные боевики в целом могут увеличить продолжительность и летальность конфликтов. В Украине пока рано оценивать влияние иностранных боевиков на поле боя. Но чем больше внешних сторон вовлекаются в конфликт, тем продолжительнее и кровавее могут стать конфликты. В некоторых случаях инопланетяне могут захватить первоначальную причину, навязывая более транснациональные цели конфликту, который до сих пор был локальным. В Чечне приток иностранных боевиков-джихадистов превратил национальный вопрос в религиозный, тем самым обеспечив Кремлю легкую пропагандистскую победу. Точно так же Асад использовал присутствие иностранных боевиков в Сирии, чтобы назвать всех противников режима террористами-джихадистами.

Борьба любого рода создает больше людей, более стойких в бою. Хотя большинство из них не вызовет никаких проблем при репатриации, у иностранных боевиков будет ряд потенциальных потребностей, включая инициативы по реабилитации и реинтеграции, а также поддержку проблем психического здоровья, таких как посттравматическое стрессовое расстройство. У некоторых людей могут быть претензии к их правительствам, если они считают, что для помощи Украине было сделано недостаточно или что они подверглись ультраправая идеология Некоторые сохраняют его в украинском сопротивлении. Как эксперт по терроризму Дэниел Байман недавно заметилЗона конфликта может привести идеализированных инопланетян к внедрению более радикальных идеологий: они идут противостоять одному врагу, но в зоне боевых действий они смешиваются с другими экстремистами и выходят более радикальными и более взаимосвязанными.

Поскольку конфликт в Украине привлекает все больше добровольцев, опыт недавних войн показывает, что есть Многие юридические и практические вопросы в связи с притоком добровольцев в Украину, о чем странам необходимо подумать на раннем этапе.

Правительства должны установить четкие руководящие принципы и информацию о том, как добровольцы могут зарегистрироваться в официально созданных организациях; Он должен предоставлять некоторую базовую информацию о международном гуманитарном праве и законах о вооруженных конфликтах для руководства гражданскими лицами; Они могут вести учет тех, кто путешествует, и рассмотреть возможность создания номеров горячей линии для тех, кому необходимо вернуться; Они могут дать активное руководство о том, как внести положительный вклад через свои местные сообщества и в своих странах, не выезжая за границу.

После подъема «Исламского государства» в 2014 году Совет Безопасности ООН принял радикальные резолюции (2178 и 2396), призывающие к усилиям по предотвращению вербовки и поездок иностранных боевиков-террористов. В ответ на это многие страны внедрили новую политику, и остаются вопросы Как связаны эти меры? проблемы, связанные с международным гуманитарным правом.

На тактическом уровне предыдущая политика, принятая для предотвращения поездок иностранных боевиков в зоны конфликта, — использование биометрических данных, запись имен пассажиров и расширенная информация о пассажирах — может быть полезна для ведения учета лиц, путешествующих, чтобы облегчить возвращение или другое взаимодействие, если это необходимо. Учитывая повсеместное объединение, с которым западные страны согласились бороться с Россией, кажется вероятным, что сотрудничество в этих других областях будет возможно.

После нападения России на Украину еще только начинается, но количество добровольцев, уже заинтересованных в поддержке Украины, велико, и людям требуется всего несколько дней, чтобы переехать в путешествие. Если прогнозы долгой и жестокой битвы оправдаются, отток может продолжать расширяться и развиваться. Теперь страны должны начать думать о потребностях и рисках для них и их граждан, прежде чем они будут шокированы.