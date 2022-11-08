мнение | Как две партии и их избиратели видят выборы?

Я призываю каждого читателя формировать собственное мнение и не поддаваться влиянию политических деятелей или поляризующих выражений. Мы должны научиться осознавать, как мы поощряем поляризацию через наше взаимодействие с людьми противоположных или схожих взглядов. Как мы можем ожидать, что нас услышат, если сначала не послушаем других?

В следующий раз, когда вы окажетесь в каком-то месте или на политической беседе, ищите сходства, а не различия. Ищите надежду, а не отчаяние. Ищите прогресс, а не консенсус внутри вашей партии.

Бетон Чун

Минден, Неб.

В редакцию:

повторяется»Республиканцы удваивают ставку на Трампа. Идет на работуДэниел Маккарти (гостевая статья, nytimes.com, 6 ноября):

Маккарти утверждает, что избиратели-республиканцы — это бизнесмены, ищущие самых новых и интересных кандидатов. У меня другая точка зрения. Я убежден, что избиратели-республиканцы рассматривают политику как развлечение, а не политику и управление.

Республиканская партия все больше похожа на реалити-шоу, наполненное одномерными мультяшными персонажами, такими как Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Мэтт Гетц, Лорен Попперт, доктор Мехмет Оз, Кэрри Лейк и т. д.

Митинги Трампа выглядят как толпы на профессиональных борцовских матчах. Они приветствуют тех ораторов, которые склонны избивать демократов метафорическими стульями и устраивать возмутительные атаки. Чем удивительнее дикая природа, тем лучше.

Для республиканской базы политика не имеет значения. Демократия не имеет значения. Выборы — это просто сезоны реалити-шоу Трампа с большим размахом. И, как и в случае с рестлингом, фальшивое зло и зверства должны продолжать появляться на республиканской сцене, чтобы развлекать рубли. Подождите до следующих выборов…

Джон Ранта

Хэнкок, Нью-Гэмпшир

В редакцию:

Некоторые критиковали республиканцев за отсутствие плана борьбы с инфляцией, несмотря на то, что этот вопрос занимал центральное место в их деле на выборах. Это нечестно.