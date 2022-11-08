мнение | Как две партии и их избиратели видят выборы?

Я призываю каждого читателя формировать собственное мнение и не поддаваться влиянию политических деятелей или поляризующих выражений. Мы должны научиться осознавать, как мы поощряем поляризацию через наше взаимодействие с людьми противоположных или схожих взглядов. Как мы можем ожидать, что нас услышат, если сначала не послушаем других?
В следующий раз, когда вы окажетесь в каком-то месте или на политической беседе, ищите сходства, а не различия. Ищите надежду, а не отчаяние. Ищите прогресс, а не консенсус внутри вашей партии.
Бетон Чун
Минден, Неб.
В редакцию:
повторяется»Республиканцы удваивают ставку на Трампа. Идет на работуДэниел Маккарти (гостевая статья, nytimes.com, 6 ноября):
Маккарти утверждает, что избиратели-республиканцы — это бизнесмены, ищущие самых новых и интересных кандидатов. У меня другая точка зрения. Я убежден, что избиратели-республиканцы рассматривают политику как развлечение, а не политику и управление.
Республиканская партия все больше похожа на реалити-шоу, наполненное одномерными мультяшными персонажами, такими как Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Мэтт Гетц, Лорен Попперт, доктор Мехмет Оз, Кэрри Лейк и т. д.
Митинги Трампа выглядят как толпы на профессиональных борцовских матчах. Они приветствуют тех ораторов, которые склонны избивать демократов метафорическими стульями и устраивать возмутительные атаки. Чем удивительнее дикая природа, тем лучше.
Для республиканской базы политика не имеет значения. Демократия не имеет значения. Выборы — это просто сезоны реалити-шоу Трампа с большим размахом. И, как и в случае с рестлингом, фальшивое зло и зверства должны продолжать появляться на республиканской сцене, чтобы развлекать рубли. Подождите до следующих выборов…
Джон Ранта
Хэнкок, Нью-Гэмпшир
В редакцию:
Некоторые критиковали республиканцев за отсутствие плана борьбы с инфляцией, несмотря на то, что этот вопрос занимал центральное место в их деле на выборах. Это нечестно.
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