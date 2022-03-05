мнение | Как там на украинской границе, куда везут Джавелины и Стингеры

Смотреть Копья копья движутся к полю боя Пятница — самое яркое свидетельство хрупкого баланса, который Соединенные Штаты и их союзники пытаются найти в войне на Украине. Они ускоряют поставки оружия, чтобы помочь Украине защититься от российских атак. Но Силы США и НАТО Они благополучно живут за границей, решив избежать прямой военной конфронтации с Россией, которая может перерасти в катастрофическую мировую войну.

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Генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, посетил объект по передаче вооружений в пятницу в рамках своего визита в Европу, чтобы усилить поддержку США Украины и НАТО. На каждой остановке он идет по одному и тому же канату: поддерживать войну Украины против России, но сдерживать эту войну в пределах границ Украины.

Милли затронул эту вторую тему сдерживания нападения на НАТО во время отдельного визита в пятницу с солдатами из 82-я воздушно-десантная дивизиякоторые находятся в Польше с прошлого месяца, чтобы укрепить польские силы и сдержать любые попытки России распространить войну на территорию НАТО.

Во время брифинга в оперативном штабе дивизии в Жешуве на юго-востоке Польши Мили услышал мрачную информацию о том, что может произойти в Украине, поскольку Россия ускоряет свое вторжение. По оценке одного аналитика, Киеву может быть объявлен импичмент в течение четырех-шести дней. Тогда битва за Киев превратилась в отчаянную уличную битву, когда украинцы боролись за спасение своей столицы. Присутствовавшие на митинге польские пограничники принимали участие в обрушении пограничных переходов: за последние 12 часов из Украины перешли 53 тысячи человек; Несколько дней переправы находились на этом уровне высоты, так как украинцы бежали от войны. READ Некоторые части Австралии объявляют о стихийных бедствиях во время наводнений «раз в 100 лет».

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Это показатель беспокойства Пентагона по поводу усиления Польши, поскольку 82-я воздушно-десантная дивизия была отправлена ​​туда почти на месяц. Force 82 — это самые быстрые силы быстрого развертывания Пентагона. В августе прошлого года его отправили в Кабул для организации эвакуации из Афганистана.

Для подготовки к аналогичной экстренной операции по спасению граждан США, покидающих Украину, ведомство арендовало в Жешуве большой крытый двор, способный вместить 2500 человек. Кролики расставлены там аккуратными рядами, но почти все они пусты. Пока только 29 американцев воспользовались этим средством. Но убежище готово, если это необходимо для более широкого кризиса беженцев.

Милли прилетела на вертолете Black Hawk на польскую базу в Нова-Дибе, где американские войска помогают тренировать польские войска. Когда польские танки устремились вдаль, генерал-майор Кристофер Т. Донахью, командиру отряда, поручено со мной и другими репортерами, путешествующими с Милли: «Мы здесь, чтобы подтвердить и предотвратить», — сказал он. Он подчеркнул растущую способность польских и американских сил действовать совместно, обмениваясь радиолокационными и другими данными.

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Разговаривая с некоторыми из 4700 солдат дивизии, дислоцированных здесь, вы сразу же получаете живое ощущение присутствия НАТО на восточном фланге НАТО. Солдаты говорят об обычных заботах, таких как заботы о семьях и поедание польской еды, но они знают, что находятся в Польше, чтобы воплотить в жизнь обязательство Соединенных Штатов по Статье 5 относиться к нападению на члена НАТО, как если бы это было нападением на Америку.

Когда Милли покидал штаб 82-й воздушно-десантной дивизии в Жешуве, он произнес короткую речь, похожую на ту, которую он произносил на большинстве станций в этом турне. Он говорил, как часто делает, о бесценной ценности основанной на правилах системы, созданной после ужасов Второй мировой войны. Теперь вы вторглись в одну страну другой. Русские резко нарушили правила». READ Новости Украины и России в прямом эфире: последние обновления и видео

Уходя, Милли сказал американским войскам: «Вы сидите на переднем крае Свободы». Это звучало как воинственные слова, но в следующий момент Милли сказала: «Мы хотим, чтобы конфронтация в Украине сдерживалась».

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В этом заключается парадокс приверженности Америки Украине: остановить русских, не воюя с ними. Сдержите агрессию Путина, но дайте ему выход, пока ситуация не стала более опасной.

Шагом в правильном направлении было создание горячей линии между американскими и российскими войсками. Представитель США будет находиться в немецком городе Штутгарте, штабе американских войск в Европе, который Милли посетил в четверг. Чиновники говорят, что линия будет проверяться дважды в день, чтобы убедиться, что она работает.