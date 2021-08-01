мнение | Новая форма организованной преступности в России угрожает миру

Ясно, что банды вымогателей стараются не атаковать силы, которые их защищают. Аналитики безопасности обнаружили, что код REvil был написан таким образом, чтобы вредоносная программа могла обходить любой компьютер, язык которого по умолчанию – русский, украинский, белорусский, таджикский, армянский, азербайджанский, грузинский, казахский, киргизский, туркменский, узбекский, татарский, румынский или сирийский.

Найти преступников – не проблема. Правительство США обладает достаточными возможностями для выявления и задержания потенциальных киберпреступников на своей территории и помощи союзникам в их поиске на своей территории. Действительно, Вашингтон идентифицировал и предъявил обвинения нескольким российским киберпреступникам – ФБР, например, именно это и сделало. Предлагаемый бонус 3 миллиона долларов за информацию, которая привела к аресту Евгения Богачева, также известного как «lucky12345», одного из главных хакеров на юге России, чье вредоносное ПО привело к финансовым потерям в размере более 100 миллионов долларов.

Главное – заставить Путина действовать против них. На встрече на высшем уровне с ним в июне Байден сказал, что он призвал Россию расправиться с бандами-вымогателями, укрывающими ее, и выявил 16 жизненно важных секторов экономики США, которые провоцируют ответные атаки.

Однако две недели спустя REvil нанесла самый крупный удар в истории, взломав Kaseya, компанию, поставляющую программное обеспечение для управления ИТ-отраслью, и атаковав сотни своих клиентов из малого бизнеса. Это побудило Байдена позвонить г-ну Путину и затем сказать: «Мы ожидаем, что они будут действовать». На вопрос репортера, отключит ли он серверы REvil, если г-н Путин этого не сделает, Байден просто ответил: «Да». Вскоре после этого REvil внезапно исчез из даркнета.

Может возникнуть соблазн думать, что г-н Байден убедил русских действовать или поразить серверы группы американскими средствами, также возможно, что REvil был темным сам по себе, склонен, как это часто случается в его темном мире, снова появиться. позже в других обличьях.

Пока хакеры сосредоточены на коммерческом шантаже за границей, Путин может не видеть причин для их закрытия. Они не причиняют вреда ни ему, ни его друзьям, и он может использовать их как своих призраков, когда это необходимо. В отличие от «официальных» хакеров, работающих на военную разведку, которые наложили санкции из Вашингтона и Европы за вмешательство в выборы или манипулирование правительственными системами, г-н Путин может отрицать любую ответственность за действия преступных группировок. «Это просто вздор. Это смешно, – сказал он в июне, когда его спросили о роли России в атаках программ-вымогателей. – Смешно обвинять в этом Россию».

Русские также, похоже, верят, что они могут использовать свой контроль над бандами вымогателей для переговоров с Западом. Сергей Рыбаков, заместитель министра иностранных дел, который возглавляет российскую сторону в переговорах о стратегической стабильности, которые начались на саммите Байдена и Путина, указал на это, когда недавно пожаловался, что Соединенные Штаты уделяют внимание программам-вымогателям отдельно от других вопросов безопасности. Он отметил, что программа-вымогатель была частью большой кучи козырей.