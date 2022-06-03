мнение | Паранойя Республиканской партии по поводу иммиграции наносит ущерб национальной безопасности

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После распада Советского Союза Конгресс единогласно Пройдено успешно Закон об иммиграции советских ученых 1992 г., облегчивший приезд в США высококвалифицированных ученых и инженеров из некоторых стран бывшего советского блока. Послание было ясным: лучшие и умнейшие в мире хотят жить в открытом обществе, а не под диктатурой. Холодная война научила нас пользоваться этим иммигрант мозга Это умная и действенная стратегия. Но теперь некоторые в Республиканской партии забыли этот урок.

Тридцать лет спустя, когда Запад противостоит агрессивным диктатурам, базирующимся в Москве и Пекине, Соединенные Штаты рискуют упустить свою величайшую возможность со времен холодной войны повысить нашу конкурентоспособность за счет наших противников. Почему? Потому что некоторые в Республиканской партии больше привержены предотвращению иммиграции, чем соперничеству с Россией и Китаем.

Что касается России, то в прошлом месяце Конгресс промахнулся, приняв законопроект о дополнительном финансировании в размере 40 миллиардов долларов, чтобы помочь Украине противостоять вторжению российского президента Владимира Путина. как таковой Десятки тысяч Из молодых рабочих среднего класса, бежавших из России из отвращения или по необходимости, Администрация Байдена предложила Смягчить визовые ограничения для россиян с учеными степенями в области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM). Но республиканские лидеры отказались включить это предложение в законодательство, как мне сказали несколько законодателей и сотрудников Конгресса.

Теперь Конгресс может отказаться и от Китая. Переговорщики в Палате представителей и Сенате Работа за кулисами Объединить варианты исторического законодательства двух палат, призванные подготовить США к стратегической и экономической конкуренции с Китаем. домашняя версия Включает положения Это предоставит особый статус беженцам, спасающимся от подавления правительством Китая свободы и демократии в Гонконге, и позволит Министерству внутренней безопасности ускорить въезд до 5000 высококвалифицированных жителей Гонконга. Он также расширит количество виз для заявителей с учеными степенями в области естественных наук, технологий, инженерии и математики из любой страны. Сенатская версия не содержит ни одного из этих положений. READ НАТО рассматривает варианты в преддверии важных переговоров с Россией

в рамках переговоров, интенсивные дискуссии Законодатели и сотрудники заявили, что эти решения продолжаются между демократами и республиканцами. Но в прошлом месяце Чарльз Э. Грассли (Айова), высокопоставленный республиканец в Судебном комитете Сената, Он сказал Он был против включения иммиграции в законопроект, называя эти положения «пристрастными» и «совершенно не связанными с противостоянием Китаю».

Однако в прошлом давление с целью помочь квалифицированным жителям Гонконга переехать в Соединенные Штаты было двухпартийным. Язык законопроекта о доме взят из Закон Гонконга о свободе и выборе народа, спонсируемая представителями Томом Малиновски (DN.J.) и Адамом Кинзингером (республиканец, штат Иллинойс), которая единогласно прошла Палату представителей в 2020 году. Она умерла в Сенате после того, как сенатор Тед Круз (республиканец, штат Техас) запретил ей участвовать в выборах. а Другой законопроект от двух сторон В Сенате, чтобы облегчить иммиграционные требования для жителей Гонконга, спасающихся от репрессий Пекина.

«Я призываю своих коллег-членов Сената сохранить наш закон в окончательном пакете документов о конкуренции в Китае», — сказал мне Кинзингер. «Мы сообщаем Коммунистической партии Китая, что ее продолжающиеся атаки на свободу могут означать потерю для людей, которые добились экономического успеха Гонконга».

Круз утверждал, выступая против законопроекта Малиновского-Кинзингера Которые принимают Гонконг Это был первый шаг к открытию наших границ и тому, что Коммунистическая партия Китая могла использовать программу для отправки шпионов в Соединенные Штаты. При этом игнорируется тот факт, что у Китая есть гораздо более простые способы ввести шпионов в нашу страну и что Коммунистическая партия Китая пытается Чтобы Гонконг не ушел Потому что Пекин знает, что риски утечки мозгов для Китая реальны.

«Это дискуссия среди тех, кто считает, что наша открытость как демократического общества является преимуществом в борьбе с авторитарными или неблагоприятными режимами», — сказал мне Малиновский. Один из центральных уроков холодной войны заключался в том, что это было преимуществом. Я только хочу, чтобы мы выбрали ту же стратегию, которая победила в холодной войне». READ Российские космонавты испытали новый защитный материал для радиационной защиты - Роскосмос

Единственное, что изменилось со времен холодной войны, это то, что у тех квалифицированных рабочих, которые бегут из России и Гонконга, теперь больше возможностей. По некоторым данным, от 50 000 до 70 000 русских. Технические работники бежали в Такие места, как Турция, Грузия и Прибалтика в первые недели войны на Украине. Лидеры бизнеса в Гонконге Направление в Сингапур. Канада уже расширила иммиграцию в Гонконг с учеными степенями, и Тысячи берут Функции.