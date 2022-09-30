мнение | Почему мир путем переговоров с Путиным — самый безопасный выход из Украины

Я не могу винить никого, кто возражает против идеи урегулирования войны на Украине путем переговоров. Россия начала с неспровоцированного вторжения и быстро перешла к военным преступлениям. Зачем мне призывать к переговорам, если можно достичь определенных условий? Читатели, возмущенные моей позицией, приравнивают урегулирование с президентом России Владимиром Путиным к премьер-министру Великобритании Невиллу Чемберлену Мюнхенское соглашение 1938 года с Адольфом Гитлером. По этой аналогии, «умиротворение» Путина только побудит его вторгаться в новые страны и захватывать больше территорий, как Гитлер. захватили Польшу в 1939 г.положивший начало Второй мировой войне в Европе.

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Сравнение, которое было уместным, теперь истекло. Время указать Чемберлену было в феврале, когда вошли русские танки. Хорошие новости: мюнхенский урок окончательно усвоен. Соединенные Штаты и их союзники не только не умиротворили Путина, но и оказали ожесточенное сопротивление, а президент Украины Владимир Зеленский выступил в роли Уинстона Черчилля.

С тех пор Путин потерпел ужасное поражение, от которого Россия может никогда не оправиться. Вторжение в Украину войдет в историю как ошибка, не имеющая аналогов. В течение семи месяцев добровольной войны она опустошила российскую армию, потопила российскую экономику, ослабила партнерские отношения России с Китаем, оттолкнула от себя торговых партнеров России и заставила Россию лучше и умнее бежать из неблагополучной страны.

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Наоборот, попытка Путина уничтожить независимость Украины укрепила и укрепила ее. Вместо этого его усилия по ослаблению НАТО сделали НАТО больше и сильнее, чем когда-либо. Гитлеровская Германия в 1938 году была восходящей державой, полной военной и промышленной мощи. Путинская Россия — это разрушенная страна, находящаяся в быстром упадке, лидирующая в мире по фишингу и порнографии, и ничего больше. READ Критик Путина в изгнании заявил, что Трамп навредил мнению россиян об Америке

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Упадок России демонстрировался миру так быстро, что понимание отставало. На протяжении поколений мы считали Россию мировой державой. Теперь мы видим, что русская армия не может продвинуться более чем на несколько километров вглубь соседней страны, не потеряв при этом тысяч танков, легионов солдат и многих генералов.

Но увидев ее, мир никогда ее не забудет. Прошли времена России как агрессора.

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Критики мира путем переговоров опасаются, что Путин «восстановит» свою агрессивность. Как он восстанавливает, если он вообще не может строить? Его армия не может продвинуться вглубь Украины, его авиация не может пролететь над ней, а его флот справедливо боится приблизиться к берегу. То есть после наращивания военной мощи, которую часто продвигал Путин.

Страна, которая не может построить эффективную армию, когда доходы от продажи топлива сокращаются, не представляет угрозы для «перестройки», когда ее экономика слаба. Помните: Украина, вдохновляющая, но послушная держава, стерла с лица земли 1-ю танковую дивизию Российской Армии, якобы построенную на танках.

Где мнимая власть Путина найдет своих генералов? Какой многообещающий молодой россиянин стал бы тратить свою карьеру на такую ​​слабую коррумпированную силу, известную только неизбирательными бомбардировками, военными преступлениями и некомпетентностью?

Перед нами стоит вопрос (неотложный и опасный): сколько людей должно погибнуть, прежде чем правда о поражении России просочится через информационную мертвую зону Кремля? Разумно ли ускорить эту экссудацию? Проблема переговоров заключается в том, что сделка может позволить России сжаться, а не взорваться.

Я разделяю моральное возмущение неспровоцированным вторжением Путина. Я ценю глубокое желание, чтобы эта война продолжалась до тех пор, пока Крым и Донбасс — район, за который Запад не считал нужным воевать до февраля, — перейдут под контроль Украины. Я понимаю призывы к смене режима в Москве.

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Но когда люди говорят мне помнить 1938 год, я призываю их помнить 2003 год. Саддам Хусейн был военным преступником-убийцей, клептократом, как и Путин. Он хвастался своей гигантской армией, совсем как Путин. И когда он упал в спешке? У нас вихрь хаоса. Подобный хаос в ядерной России слишком опасен, чтобы его можно было избежать.

Более того, как мир не мог терпеть Путина в Киеве, так и не мог терпеть хаос между ядерными державами.

Критики предупреждают, что Путину не следует давать возможность «восстановить» свои способности. Какая емкость? Мы видели плоды более чем десятилетнего военного наращивания, финансируемого жаждой Европы к российскому газу. Нельзя восстанавливать разве что.