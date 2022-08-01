мнение | Почему считать Россию государством-спонсором терроризма — плохая идея

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Ингрид Бронке-Вирт является заведующей кафедрой международного права Хелен Стронг-Кэрри в Юридической школе Вандербильта, где она также является директором Программы судебных разбирательств и разрешения споров Бранстеттер. Она также является главным редактором Американского журнала международного права. Россия сделала много ужасных вещей в Украине и за рубежом. Таким образом, понятно, что президент Владимир Зеленский, Спикер Палаты представителей Нэнси ПелосиИ Сенаторы И многие другие Он призвал администрацию Байдена включить Россию в список государств-спонсоров терроризма. Это обозначение (в настоящее время применяется только к Кубе, Ирану, Северной Корее и Сирии) может показаться хорошим способом еще больше наказать Россию, помочь украинцам и придать нашему гневу более реалистичную форму. Но это не так.

Назначение государственного спонсора терроризма не является символическим актом наказания государств, которые ведут себя плохо. Скорее, это юридический катализатор, встроенный в очень сложную законодательную и нормативную базу. Нелегко определить и распутать последствия нажатия на этот юридический триггер. В случае с Россией некоторые из этих последствий будут негативными для Украины и интересов США. Они даже могут помочь России.

Законы сложны, но определение государственного спонсора терроризма затрагивает две общие области права: внутренние судебные процессы и санкции. Что касается внутренних судебных процессов, зарубежных стран Он имеет право на неприкосновенность Перед федеральными судами и судами штатов в Соединенных Штатах. Имеются ограниченные исключения из иммунитета, в том числе особые исключения Дела, возбужденные против государственных спонсоров терроризма. предложения Называние России будет основано на поведении Владимира Путина во время Второй чеченской войны, а также в Грузии, Ливии, Сирии, Судане и Украине. В результате по закону Россия не будет застрахована от претензий, вытекающих из ее поведения в тех странах, которые насчитывают десятилетия. Но вот проблема: иск может быть предъявлен только очень ограниченному кругу истцов, в частности, гражданам США, военнослужащим и государственным служащим. Затем успешные истцы могут привести в исполнение свои решения в отношении замороженных российских активов. READ Россия наносит удары по железнодорожным и топливным объектам далеко от Восточного фронта

Этот судебный процесс будет иметь несколько неблагоприятных последствий. Это позволило бы оправиться от замороженных активов американцам, но не украинцам (или ливийцам, сирийцам или грузинам), пострадавшим от жестокого поведения Путина. Это истощит замороженные российские активы, которые могли бы стать важным рычагом в усилиях по заключению мирного соглашения, которое могло бы обеспечить компенсацию многим группам раненых.

Компенсация США жертвам российской агрессии за счет замороженных российских государственных активов может также побудить другие страны компенсировать своим гражданам замороженные российские активы, что еще больше сократит пул глобальных ресурсов, доступных для помощи Украине, и создаст больше трещин, чем следовало бы. Быть единым глобальным ответом. после каждой вещи, другие страны Она отказалась от классификации, призвав вместо этого к большему сотрудничеству.

Эта классификация также повлияет на штрафы. США уже, конечно, ввели в отношении России целый ряд жестких санкций, вызвавших это дефолт по суверенному долгу. Общее влияние этих санкций на российскую экономику пока не ясно. Больше штрафов Может потребоваться повышенное давление. Но большинство наказаний Последствия Со стороны государства-спонсора обозначение терроризма — например, запреты на военную помощь или экспорт и финансовые санкции — уже действуют.

Эта классификация повлияет на вторичные штрафы. Вторичные санкции могут ограничить торговлю и поднять мировые цены на зерно и другие предметы первой необходимости, что, в свою очередь, может подорвать глобальную поддержку давления на Россию. Соединенным Штатам нужны преданные союзники, чтобы изолировать Россию. Поскольку необходимы дополнительные санкции против России, они должны быть разработаны для России и против нее, особенно в энергетическом секторе. Индивидуальные официальные лица.