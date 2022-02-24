мнение | Почему Украина и российская агрессия против нее важны для американцев

Многие американцы могут инстинктивно и по понятным причинам не желать ввязываться в войну в Европе, даже косвенно, вводя санкции против агрессора, России. Такие действия могут привести к сбоям на энергетических и финансовых рынках, что приведет к увеличению расходов для Соединенных Штатов, в то время как у нас уже есть проблемы, начиная от пандемии и заканчивая инфляцией и расовой несправедливостью. Конечно, эта страна, ее военнослужащие и их семьи заплатили высокую цену, материальную и человеческую, в войнах на Ближнем Востоке, закончившихся без явной победы.

и все еще, Президент Байден прав Решительно ответить г-ну Путину, даже с некоторым риском для Соединенных Штатов и их союзников, которые изолируют Россию экономически и дипломатически. У Соединенных Штатов нет Договора о взаимной обороне с Украиной, и, следовательно, нет никаких юридических или предупредительных обязательств защищать ее силами США. Что у нас есть, так это заинтересованность в мире и стабильности в Европе, на континенте с населением 740 миллионов человек, с которым американцы разделяют давнюю приверженность демократии, бесчисленные семейные узы и годовой объем торговли на сумму более 1 триллиона долларов, который обеспечивает миллионы рабочих мест. Зависит от.

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Предотвращение попадания континента под контроль враждебного государства, как это произошло в 1914, 1939 годах и во время холодной войны, десятилетиями было жизненным интересом Соединенных Штатов. Это жизненно важный интерес, ради которого Соединенные Штаты инвестировали в НАТО и другие институты. И именно этот жизненно важный интерес рано или поздно подорвет неконтролируемая российская агрессия, что обойдется американцам гораздо более высокими и долговременными издержками, чем любые санкции и другие меры, которые сейчас рассматривает Байден. READ Россия и ее партнеры по ШОС приветствуют принятие Ирана как выгодное решение - министерство иностранных дел - российская политика и дипломатия

«Безопасность», «территориальная целостность» и «международное право» — это модные словечки-абстракции. На практике, однако, то, что вы имеете в виду, является драгоценной вещью: временем и пространством для свободного развития людей и наций. За три десятилетия, прошедшие после распада Советского Союза, трансатлантическое сообщество воспринимало мир и свободу как должное. И теперь г-н Путин приходит, чтобы разоблачить все это бездействие, в своей характерной манере: заявляя, как это ни странно, что Россия должна вести войну с Украиной, потому что она угрожает России, в то время как его реальный страх заключается в том, что образцовый демократический успех великий, похожий в культурном отношении сосед подорвал бы его правление клептократов.