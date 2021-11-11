мнение | Программа Cliff Benefits не поощряет людей зарабатывать больше денег

Для этого информационного бюллетеня я взял интервью у Энн Канделис, директора Springfield WORKS / Совета по экономическому развитию в Западном Массачусетсе. Она поддерживает правительственный законопроект, который будет экспериментировать с перенаправлением налоговой льготы штата на заработанный доход, чтобы противодействовать сокращению льгот, увеличивая ресурсы семей, чтобы они не отступали, когда взрослые в семье увеличивают свои доходы. «Мы сделали это очень просто», — сказала она. «Мы просто хотим восполнить пробел».

Устранение пробелов — отличная идея, но этого недостаточно. Если все, что вы делаете, — это удерживайте людей на том же уровне ресурсов, когда их доходы растут, то есть они не оставляют себе никаких дополнительных денег, которые они зарабатывают, они сталкиваются со 100-процентной эффективной предельной «налоговой ставкой». Они застряли на плато. (Сравните это с нынешней самой высокой ставкой федерального налога в 37 процентов.)

Плато лучше, чем обрыв, но оно по-прежнему серьезно мешает бизнесу, — говорит Александр Рудер, организатор Федеральной конференции в Атланте и ведущий советник группы экономического и общественного развития банка.

Рудер упоминает еще одну большую проблему: если вы работаете низкооплачиваемым помощником медсестры и получаете государственные пособия, люди, работающие в сфере повышения квалификации, могут побудить вас пройти обучение, чтобы стать лицензированной практической медсестрой, что является следующей ступенькой на этой карьерной лестнице. Но у лицензированной практической медсестры без пособий может оказаться меньше ресурсов, чем у помощника медсестры с пособиями. Для многих людей пособия эффективно убирают карьерную лестницу, которая преподносится как выход из бедности. Один из ответов — обучиться, чтобы стать дипломированной медсестрой, работа, которая оплачивается лучше, чем лицензированная практическая медсестра, но это более амбициозно, чем многие люди могут реально выполнить.

Барр из Центра родителей и семей Южной Каролины говорит, что один из способов избежать ловушки бедности, созданной пособиями, — это раннее вмешательство: научить подростков их выбору карьеры, чтобы они могли получить необходимое обучение и образование до того, как у них появятся дети. Забота. «Когда ты набираешь вес, тебе трудно пользоваться крыльями», — сказал он мне. «Побрейся, пока можешь».

в другом месте

Некоторые хорошие новости о рабочей силе: в то время как количество рабочих мест в США в октябре осталось на 2,8% ниже, чем в феврале 2020 года, общее количество отработанных часов снизилось всего на 1,7%, согласно данным, опубликованным в пятницу бюро. Из статистики труда. Это связано с более высоким средним количеством рабочих часов в неделю. Вот статистика, которую вы не видите каждый день: общее количество отработанных часов в неделю в октябре было на 49 миллионов часов больше, чем было бы, если бы количество отработанных часов упало на столько же, сколько и количество рабочих мест. Джеймс Полсен, главный инвестиционный аналитик Leuthold Group, написал в прошлом месяце: «Сегодняшнее предложение рабочей силы может быть недостаточным, но оно также замечательно здорово по сравнению с историей!»