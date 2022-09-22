Мнение: Путин только что подложил фугас под свой режим

В начале нового этапа войны взволнованный Путин тянет за собой значительную часть россиян. Он объявил де-факто войну в тылу — не только оппозиции и гражданскому обществу, но и мужскому населению России.

Почему Путин рискует? Потому что сам несколько месяцев поощрял отсутствие общественного интереса к войне. Мобилизация чревата серьезным недовольством в обществе. Именно по этой причине он решил провести частичную мобилизацию вместо полной. В конце концов, он подложил мину под свою систему. В краткосрочной перспективе он столкнется с саботажем.

Долгое время Путин воспитывал в массах отвращение к войне, отвращение, которое теперь будет стоить русским, превратившимся в пушечное мясо.