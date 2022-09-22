Мнение: Путин только что подложил фугас под свой режим

В начале нового этапа войны взволнованный Путин тянет за собой значительную часть россиян. Он объявил де-факто войну в тылу — не только оппозиции и гражданскому обществу, но и мужскому населению России.
Почему Путин рискует? Потому что сам несколько месяцев поощрял отсутствие общественного интереса к войне. Мобилизация чревата серьезным недовольством в обществе. Именно по этой причине он решил провести частичную мобилизацию вместо полной. В конце концов, он подложил мину под свою систему. В краткосрочной перспективе он столкнется с саботажем.
Долгое время Путин воспитывал в массах отвращение к войне, отвращение, которое теперь будет стоить русским, превратившимся в пушечное мясо.
Как объявление в среду может вывести из зоны комфорта россиян, оставшихся равнодушными к «Спецоперации» в нынешних условиях?
Пока, по крайней мере, главным чувством здесь (точнее, его отсутствием) была апатия. Эти безразличия бывают разных оттенков — настоящих, подражательных или самовоспитанных.
Равнодушие простых людей выгодно Путину. Мы, граждане, не вмешиваемся в дела нашего политического класса и поддерживаем их инициативы, но взамен просим их поддерживать впечатление, что жизнь нормальна.
Но даже равнодушные не смогли проигнорировать украинскую контратаку. Хотя было и нежелание знать правду, которая восторжествовала: если чиновники говорили, что это не отход, а перегруппировка сил, значит, так оно и было. Но даже официальные кремлевские ток-шоу пестрели признаниями неудач.
При этом Путину невыгодно расстраивать средний класс, который с удовольствием смотрит войну с дивана по телевизору, но в окопы лезть не собирается. Более того, всеобщая мобилизация трансформировала бы необходимый для экономики человеческий капитал — проще говоря, никто бы не работал.
Недовольство Путиным со стороны экстремистских ястребов — явление не новое. Но это, однако, еще не проявилось очень ярко. Однако соперничать с Путиным у них нет шансов — консервативные экстремисты будут подавляться с той же энергией, что и прозападные либералы: никакой конкуренции в области войны и империализма диктатор не потерпит.
Пока общественное мнение замерло, у Путина есть возможность найти слова, чтобы выдать поражения за победы. Теперь он может остановить войну, назвав потери приобретениями. Отчасти он сделал это, когда решил восполнить потери, объявив, что в четырех оккупированных областях Украины будут проведены срочные референдумы о ее присоединении к России.
Путин явно не готов останавливать начатое. Предполагается, что Россия добьется успеха на поле боя. Или, по крайней мере, он покрепче закрепится на оккупированных территориях, и объявит их российскими, и в этом случае любые боевые действия на них будут считаться нападением на Россию. Тогда у него появится возможность трансформировать «спецоперацию» в официальный статус войны и создать возможность всеобщей мобилизации. Теперь Путин объявил ограниченную «частичную» мобилизацию.
Но со временем выдавать поражения за победы будет все труднее – особенно для неопределившихся 30%, которые поддерживают его «скорее».
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