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Мнение: Путин только что подложил фугас под свой режим

22 сентября, 2022
Apollinariya Soloveva

В начале нового этапа войны взволнованный Путин тянет за собой значительную часть россиян. Он объявил де-факто войну в тылу — не только оппозиции и гражданскому обществу, но и мужскому населению России.

Почему Путин рискует? Потому что сам несколько месяцев поощрял отсутствие общественного интереса к войне. Мобилизация чревата серьезным недовольством в обществе. Именно по этой причине он решил провести частичную мобилизацию вместо полной. В конце концов, он подложил мину под свою систему. В краткосрочной перспективе он столкнется с саботажем.

Долгое время Путин воспитывал в массах отвращение к войне, отвращение, которое теперь будет стоить русским, превратившимся в пушечное мясо.

Как объявление в среду может вывести из зоны комфорта россиян, оставшихся равнодушными к «Спецоперации» в нынешних условиях?

Пока, по крайней мере, главным чувством здесь (точнее, его отсутствием) была апатия. Эти безразличия бывают разных оттенков — настоящих, подражательных или самовоспитанных.

Русский кто находится внутри 30% поддерживают «Спецоперацию» (Почти 50% «определенно» поддерживают, чуть менее 20% — нет) У него нет собственного мнения, он предпочитает заимствовать его из телевидения или у Путина, блокирует плохие новости и альтернативные источники информации. . Но иногда Вам не нравится сама войнаИ кто-то из этих 30% может изменить свое отношение к Путину и его инициативам.

Равнодушие простых людей выгодно Путину. Мы, граждане, не вмешиваемся в дела нашего политического класса и поддерживаем их инициативы, но взамен просим их поддерживать впечатление, что жизнь нормальна.

Что и делает Путин, умело сочетая частичную мобилизацию в поддержку войны и себя (что произошло сразу после начала вторжения) с демобилизацией. На телевидении снова развлекательные программы, салют на ежегодном праздновании Дня города Москвы (сатирическая шутка в этот день, что мэр Москвы Сергей Собянин празднует начало украинского контрнаступления), люди живут своей обычной жизнью — интерес к событиям в Украине был низким Все лето.

Но даже равнодушные не смогли проигнорировать украинскую контратаку. Хотя было и нежелание знать правду, которая восторжествовала: если чиновники говорили, что это не отход, а перегруппировка сил, значит, так оно и было. Но даже официальные кремлевские ток-шоу пестрели признаниями неудач.

Это не только вызвало стремление к миру, которое также присутствует в настроении даже тех, кто в целом поддерживает этот процесс, но и вызвало всплеск агрессии и разжигание ненависти. Были звонки в «снять белые перчатки» Действительно, Украину уже наказывают. Это сделал Путин ракетные удары По инфраструктуре — электростанции и гидроэлектростанции. Это месть и гнев, но именно гнев обнаруживает слабость, а не силу.
Радикалы недовольны Путиным Требуя войны до конца и всеобщей мобилизации. Но у кремлевского диктатора не хватает ресурсов для быстрой победы, в том числе, прежде всего, людских (поэтому он и начал набирать мясо в пушку даже из каторжники отбывающие наказание).

При этом Путину невыгодно расстраивать средний класс, который с удовольствием смотрит войну с дивана по телевизору, но в окопы лезть не собирается. Более того, всеобщая мобилизация трансформировала бы необходимый для экономики человеческий капитал — проще говоря, никто бы не работал.

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Недовольство Путиным со стороны экстремистских ястребов — явление не новое. Но это, однако, еще не проявилось очень ярко. Однако соперничать с Путиным у них нет шансов — консервативные экстремисты будут подавляться с той же энергией, что и прозападные либералы: никакой конкуренции в области войны и империализма диктатор не потерпит.

Общественное мнение в России очень вялое, и должно произойти что-то экстраординарное, чтобы настроения серьезно изменились. То же самое относится и к экономическим проблемам. Пока социально-экономического кризиса не видно. Однако ее полноценный старт откладывается, поскольку Некоторые экономисты говорятвероятно, появится в конце 2022/начале 2023 года.

Пока общественное мнение замерло, у Путина есть возможность найти слова, чтобы выдать поражения за победы. Теперь он может остановить войну, назвав потери приобретениями. Отчасти он сделал это, когда решил восполнить потери, объявив, что в четырех оккупированных областях Украины будут проведены срочные референдумы о ее присоединении к России.

Путин явно не готов останавливать начатое. Предполагается, что Россия добьется успеха на поле боя. Или, по крайней мере, он покрепче закрепится на оккупированных территориях, и объявит их российскими, и в этом случае любые боевые действия на них будут считаться нападением на Россию. Тогда у него появится возможность трансформировать «спецоперацию» в официальный статус войны и создать возможность всеобщей мобилизации. Теперь Путин объявил ограниченную «частичную» мобилизацию.

И все это может быть неправильно. Чем больше Путин оттягивает окончание войны — даже если уже учесть публично выражать осторожность Из его главных «друзей» председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди — тем труднее ему будет потом добиться мира, с точки зрения которого это можно представить как победу.
Да, общественное мнение мысленно предрасположено к долгая война Но кто знает, когда прорвется усталость от постоянного стресса, который нужно снимать бережно взращиваемым безразличием, и изменит настроение. Путин говорит, что у него есть время и Русская армия никуда не торопится.

Но со временем выдавать поражения за победы будет все труднее – особенно для неопределившихся 30%, которые поддерживают его «скорее».

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