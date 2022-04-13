Мнение: Русский образ жестокости | Новости, спорт, вакансии

Россия нашла человека, возглавляющего продолжающееся наступление на Украину: генерала Александра Дворникова.

Высокопоставленный генерал берет на себя руководство войной, в которой он не был единым главнокомандующим, и поскольку русская армия потерпела досадные неудачи, он отказался от запланированной осады Кива.

Дворников командовал русскими войсками на юге и востоке Украины, которые теперь сделали Москву своей главной целью, прекрасно олицетворяя жестокую жестокость русской армии.

Он был известен как Мясник Сирии за свою роль в руководстве российской кампанией в Сирии, самой известной из которых было сокращение Алеппо.

Представитель ООН по правам человека назвал этот город после того, как русские закончили его, «бойней». Он изобразил «ужасающее место боли и страха, где преднамеренно бомбили застрявшие под завалами трупы маленьких детей и беременных женщин».

Это шокирующее описание, конечно, звучит очень знакомо. Естественно, за кровавую работу в Сирии российское правительство удостоило Дворникова звания «Герой Российской Федерации».

Буча — еще одно трагическое имя в длинном списке зверств русских — совершенных против иностранцев и собственного народа, совершенных во время борьбы Советов за власть во время их правления, а позже — с относительно примитивными военными технологиями и новейшей историей. огневой мощи.

Куда бы ни направилась российская армия, обязательно последуют военные преступления. Это отражение извращенной российской политической культуры, в которой никогда не развивалось понимание ценности личности, демократической подотчетности или человеческих стандартов. Владимира Путина не следует путать с Лениным или Сталиным — он рисует свои ужасы на гораздо меньшем полотне. Но крайняя жестокость его характерна для русских.

Последние 100 лет Россия была жестокой и дикой страной. В Первой мировой войне погибло около 3,5 миллионов человек, еще 8 миллионов — в Гражданской войне в России, а затем еще 27 миллионов — во Второй мировой войне.

Основатель Советского государства Ленин был теоретиком и практиком «массового терроризма». После революции гражданская война между большевиками и их противниками представляла собой череду зверств. Затем последовал водопад неописуемой жестокости в смертельной схватке с нацистами.

Решительный марш Красной Армии на Берлин в конце войны был безжалостно затянувшимся военным преступлением. Русские изнасиловали 2 миллиона немок. По словам историка Энтони Бивора, автора книги «Падение Берлина в 1945 году», один врач считал, что из 100 000 женщин, изнасилованных в городе, 10 000 в результате погибли, а многие покончили жизнь самоубийством.

Англоязычный мир имеет свою долю постыдных действий и злодеяний, но ничего более ужасного, чем этот разврат. Преступления в Соединенных Штатах и ​​​​в других странах рассматриваются с позором, будь то рабство или экспроприация коренных народов. Напротив, в двадцать первом веке, когда предполагалось, что преобладать будет более цивилизованная практика, Путин добавляет еще больше постыдных пятен в печальный послужной список России.

Какая сила считает госпиталь законной военной целью? Террористические группы — и российская армия.

Несколько лет назад в Сирии Россия разбомбила четыре больницы за 12 часов — зверское действие, предсказывающее, какое лечение может получить Украина. Согласно New York Times, сирийские медицинские работники считают, что список ООН «Предотвращение гуманитарных конфликтов», содержащий адреса больниц, использовался российскими войсками в качестве целевого списка.

Конечно, Россия разрушила город Грозный в конце 1990-х годов, убив тысячи мирных жителей. Его солдат насиловали и пытали.

То, чего русским не хватает в планировании и мастерстве, они компенсируют варварством и полным пренебрежением к человечеству. Война — это ад, но почти все развитые страны стараются держать ее в каких-то рамках приличия. Россия — далекая страна. Для нее главное — жестокость и рефлекторная практика.

— Рич Лоури — обозреватель King Features Syndicate.