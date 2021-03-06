Мнение: Турция заигрывает с Пакистаном через оборонное сотрудничество? Мнения и новости блогов

В самом недавнем событии, которое казалось важным, Турция и Пакистан, уже близкие союзники, приняли решение о тесном военном сотрудничестве посредством официального соглашения об обороне. Об этом сообщил Bloomberg. Теперь также ясно, что эти страны скоро начнут производство ракет и боевых самолетов в этом отношении. Официальные лица из Пакистана и Турции проводят встречи в течение нескольких месяцев. Министр обороны Пакистана Миа Мухаммад Хилал Хуссейн встретился с министром обороны Турции Хулуси Акаром в декабре 2020 года, чтобы придать окончательную форму предстоящему соглашению. В частности, сделка будет включать ракеты дальнего действия Siper и истребители TF-X.

Эксперты в области обороны полагают, что благодаря этому развивающемуся сотрудничеству в области обороны Стамбул станет частью истребителей JF-17 Thunder, которые Пакистан в настоящее время разрабатывает с Китаем. В настоящее время Турция и Пакистан рассматривают друг друга как надежных стратегических союзников, и это, скорее всего, поднимет их отношения на новый уровень. Президент Турции недавно заявил, что такие надежные и стратегические отношения имеют серьезный потенциал между двумя странами. Однако считается, что Соединенные Штаты заметили это развитие событий, поскольку они уже ввели санкции против Турции за ее недавнее решение два года назад о покупке российской ракетной системы С-400, что вызывает отвращение для Соединенных Штатов.

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Мы можем вспомнить, что Турция разорвала свое соглашение с Китаем о покупке ракет, а затем связалась с Россией, чтобы получить это военное оборудование.

В связи с распространением этой новости аналитики начинают задумываться над этим. Пакистан приближался к Турции, и последняя тоже хорошо реагировала. Не более одного визита Эрдогана в Пакистан в недавнем прошлом оставалось незамеченным. Каждый раз, когда премьер-министр Имран Хан приезжает или уезжает в Стамбул, подписываются новые обязательства.

Выходя за рамки своих комплиментов как главы суверенного государства, Эрдоган постоянно повторял свои предложения о военном вмешательстве в Кашмир, чтобы выразить свою солидарность с Пакистаном. Пакистан получает необычно пустое удовлетворение от таких утверждений, лишенных какого-либо содержания или логики, особенно когда считается, что Индия и Пакистан возобновили соглашение о прекращении огня 2003 года, чтобы положить конец боевым действиям. Эрдоан сыграл раскольническую роль, разжигая вражду, что, к сожалению, не является признаком хорошего лидера.

Еще одним следствием военного сотрудничества между Турцией и Пакистаном является возникновение гонки вооружений в регионе. Соединенные Штаты, вероятно, будут иметь смутное представление об этом вопросе, особенно когда президент Байден внимательно следит за Турцией и Пакистаном. К сожалению, Пакистан не понимает, что Турция – не лучший вариант в качестве союзника.

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У Эрдогана есть четкая повестка дня по продвижению себя как мусульманского лидера на глобальном уровне, и он также хочет недооценить Саудовскую Аравию в этом отношении. Поскольку Эр-Рияд больше не склоняется в пользу Пакистана, а отношения более чем кислые, Имран Хан кладет все свои яйца в корзину Эрдогана.

Это устраивает Эрдогана, который всегда пытается победить возглавляемую Саудовской Аравией Организацию исламского сотрудничества и гипотетически поддерживает Пакистан. Кроме того, подогревая Пакистан за счет сотрудничества в сфере обороны для производства смертоносного оружия, Турция и Пакистан поощряют риски безопасности в регионе, которые имеют ужасные далеко идущие последствия. Если мы правильно предполагаем, что такое производство смертоносной военной техники будет сдерживать Индию – гиганта Южной Азии, то они ошибаются. Каждая уважающая себя страна обязана всеми силами защищать свои границы и суверенитет, даже в военном отношении. Вы не оставляете иллюзий по поводу таких утопических мечтаний, и об этом говорят и эксперты.

В Пакистане и Турции также нравятся художественные фильмы, такие как «Эртугрул», в основе которых лежит персонаж племени, который, как считается, существовал во времена Османской империи. Фильмы о нем смотрели широко и изобиловали насилием и кровопролитием. Это иллюстрирует приоритеты лидеров двух стран, которые могут жить в неправильных представлениях о рыцарстве. Также теперь известно, что владельцы пакистанских и турецких паспортов могут иметь двойное гражданство, что понятно, но представляет собой более яркое уравнение между двумя странами.

За ролью Турции и Пакистана в их поддержке Азербайджана во время военного конфликта с Арменией в прошлом году внимательно следили. Благодаря предстоящему военному сотрудничеству в рамках Совместного проекта индустриализации это означает, что в любых дальнейших будущих столкновениях или крупномасштабной войне ни Пакистан, ни Турция не будут лишены возможности военного вмешательства и стоять на одной стороне в соответствии с их прихотями и прихотями. Весь мир надеется, что этого не произойдет, и все глаза прикованы к новой американской администрации.

Между тем наблюдатели, проинформированные о Пакистане, говорят, что в Пакистане очень высока религиозная нетерпимость. Пакистанские талибы едины. Террористам удалось нанести удар по ряду мирных жителей, помимо множества жертв среди военных и военизированных формирований. Лауреат Нобелевской премии и активистка Малала Юсуфзай, которая пережила покушение в прошлом, в недавнем прошлом снова получила угрозу смерти. Авсандьяр Мир, аналитик по вопросам безопасности и научный сотрудник Центра внутренней безопасности и сотрудничества, считает, что воссоединение боевиков-диссидентов по-прежнему является опасной новостью для Пакистана.

Следовательно, похоже, что в больших интересах мира в регионе, что производство совместного оружия или институтов защиты от спокойствия будет контрпродуктивным, добавляя неуверенности в безопасности народов Южной Азии.

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