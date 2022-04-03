мнение | Украина — первая настоящая мировая война

Базирующиеся в США коммерческие спутниковые компании, такие как Maxar Technologies, позволили кому угодно наблюдать из космоса за сотнями отчаявшихся людей, стоящих в очереди за едой у супермаркета в Мариуполе, несмотря на то, что русские окружили город на земле и запретили доступ любому журналисту.

Кроме того, есть кибервоины, которые могут вступить в бой из любого места — и они у них есть. CNBC упомянул Что «популярный аккаунт в Твиттере под названием «Анонимус» объявил, что таинственная группа активистов ведет «кибервойну» против России». Аккаунт, у которого более 7,9 миллионов подписчиков по всему миру — в восемь раз больше, чем у всей российской армии (включая около 500 000 новых анонимных подписчиков после российского вторжения в Украину), — «взял на себя ответственность за нарушение работы известных российских правительственных веб-сайтов, новостей и компаний и за утечку данных из таких организаций, как Роскомнадзор, федеральное агентство, ответственное за цензуру российских СМИ.

Это негосударственная Глобальные игроки со сверхспособностями Платформ не существовало ни в Первую, ни во Вторую мировую войну.

Но так же, как больше людей могут повлиять на эту войну, так и они могут быть затронуты ею в большей степени. Россия и Украина основные поставщики От пшеницы и удобрений до сельскохозяйственных цепочек поставок, которые сейчас кормят мир и нарушены этой войной. Война только между двумя европейскими странами привела к росту цен на продукты питания для египтян, бразильцев, индийцев и африканцев.

Поскольку Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров природного газа, сырой нефти и дизельного топлива, которое фермеры используют в своих тракторах, санкции в отношении российской энергетической инфраструктуры ограничивают ее экспорт, повышая цены на перекачку бензина из Миннеаполиса в Мексику и Мумбаи. и вынуждая фермеров даже в Аргентине легализовать использование дизельных тракторов или сокращать использование удобрений, богатых ископаемым топливом, что ставит под угрозу сельскохозяйственный экспорт Аргентины и приводит к росту мировых цен на продовольствие.

Есть еще один неожиданный аспект финансовой глобализации в этой войне, за которым действительно нужно следить: Путин сэкономил больше 600 миллиардов долларов С золотом, иностранными гособлигациями и иностранной валютой, полученной от всего российского экспорта энергоносителей и полезных ископаемых, а именно, у него была бы подушка безопасности, если бы Запад был наказан. Но Путин, кажется, забыл, что в сегодняшнем проводном мире, как это принято, его правительство вложило большую часть денег в банки западных стран и Китая.

По данным Геоэкономического центра Атлантического совета, в первую шестерку стран, в которых в процентном отношении хранятся валютные активы ЦБ РФ, входят: Китай — 17,7%; Франция 15,6%; Япония 12,8%; Германия 12,2 процента; США 8,5 процента; Великобритания 5,8 процента. Также Банк международных расчетов и Международный валютный фонд имеют по 6,4 процента.

Каждая из этих стран, за исключением Китая, заморозила имеющиеся у них российские резервы, поэтому Путин не может получить около 330 миллиардов долларов, согласно Отслеживание Атлантического совета. Но мало того, что Российское государство не сможет не трогать эти резервы для поддержки своей разваливающейся экономики, так будет огромный мировой Платить Использовать эти деньги для выплаты компенсаций за восстановление домов, многоквартирных домов, дорог и украинских правительственных структур, разрушенных российской армией в войне по выбору Путина.