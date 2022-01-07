мнение | Украинский кризис — это намного больше, чем украинский кризис

Сегодня Украина — жемчужина борьбы за это. Но на этом все не закончится: Беларусь, чей воинственный лидер полагается на поддержку России, может стать следующим призом в геополитическом соперничестве — или, возможно, это будет Казахстан, где народный гнев вспыхнул по поводу коррумпированного режима, поддерживаемого Россией. Драма только начинается. Другие соседние страны могут стать заложниками системы выживания России, которая требует внешнего господства ради внутренней безопасности.

До сих пор Кремль был очень удачлив или чрезвычайно искусен в разыгрывании плохой руки без тузов в рукаве. Он имеет дело с западным учреждением, стремящимся поддерживать статус-кво, даже если это означает приспособление. В конце концов, природа глобализации исключает серьезную политику сдерживания: как Запад может сдерживать Россию, когда она запутана в паутине экономических отношений и отношений безопасности с российским государством?

Несомненно, г-н Путин чувствует преимущество. Имея дело с западными лидерами на протяжении десятилетий, он, кажется, пришел к выводу, что может сыграть роль хулигана. То, что Соединенные Штаты быстро согласились начать переговоры, говорит о том, что стратегия Путина работает: могут пройти месяцы, прежде чем западные партнеры обнаружат, что они участвовали в обмене горячим воздухом.

Понятно, что они еще не придумали, как реагировать на политику ожидания Кремля. Заставляя мир угадывать, что Россия намеревается сделать, и одновременно придерживаясь противоречивых политических линий, Кремль держит Запад в замешательстве. Запад привык действовать рационально, избегая риска и не знает, как реагировать на такой «организованный хаос».

Есть много ловушек, в которые могут попасть Россия и Запад. Говорят, что санкции, которые рассматривает администрация Байдена, могут иметь разрушительные последствия для российского государства и его элит, которые ассимилировались с Западом. Обычные россияне не будут бесконечно жертвовать своим уровнем жизни войнам и вражде. По данным независимого Левада-центра только в 2021 году. 32 процента Некоторые россияне хотели видеть в России «великую державу, которую уважают и боятся другие страны» и справедливой. 16 процентов Он считает, что война может поднять власть г-на Путина. Национальный наркотик милитаризма начал исчезать.

И для Запада тоже есть сюрприз: любая сделка, которая позволит Кремлю интерпретировать глобальные правила игры, подорвет западные принципы. Однако отказ от сделки может спровоцировать Кремль на уничтожение всего магазина. Либеральные демократии мира не готовы к столкновению с ядерным противником.

Это затруднительное положение, и выхода из него, похоже, нет. Обе стороны продолжают моргать первыми: Америка и ее союзники заверили Украину в своей поддержке, в то время как Россия держала молот наготове для развертывания военных сил. а встреча в москве В четверг представители России, Франции и Германии мало продвинулись. Серьезные переговоры начнутся на следующей неделе, поскольку Россия и Америка, к которым позднее присоединились члены НАТО, стремятся найти области, в которых соглашение осуществимо, а где — нет.