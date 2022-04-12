Мнение: Чем США могут заплатить России украинцам

Создавая практический механизм для восстановления жизни украинцев, законопроект отражает как этические принципы, так и экономические интересы США.

Если законопроект, предложенный Динглом и Аптоном, будет принят, украинская семья, чей дом был разрушен в результате бомбардировки российскими военными, может подать в суд в Соединенных Штатах. Так обстоит дело Смена дома и имущества и классическая компенсация медицинских расходов и травм.

Украина может подать иск в США и использовать российские средства для восстановления больниц, школ и других сооружений, разрушенных российскими военными во время этого незаконного вторжения. Американские граждане и их бизнес, понесшие убытки в Украине, также могут получить компенсацию.

Хотя нет никакого способа компенсировать катастрофическую потерю своих домов, районов и общин, законопроект прокладывает путь для украинцев, чтобы привлечь к ответственности президента России Владимира Путина и использовать все, что им дается, для восстановления своей жизни. Этот экстраординарный процесс гарантирован очевидными военными преступлениями визитов России в Украину, особенно женщин, детей и стариков. (Россия продолжает отрицать ответственность, отрицая совершение каких-либо военных преступлений.)

Пора сказать, что авторитарного лидера и его коррумпированной олигархии-миллионера достаточно для несправедливости, боли и страданий, которые несут миллионы невинных людей. Да, когда-нибудь этому безумию и ужасу придет конец. Но одно можно сказать наверняка: Россия не захочет или не сможет внести свой вклад в восстановление этой разрушенной нации. Пришло время организовать процесс, в который эти активы будут помещены для исправления этой ужасной ошибки.

Как нация, мы уже готовы помочь Украине прямой помощью и санкциями, которые могут привести к росту цен на газ и другие товары. Нет причин, по которым мы не должны заставлять Россию восстанавливать безжалостно уничтожаемую нацию. Законопроекты, предложенные в Конгрессе, делают именно это.