Мнение: Чем США могут заплатить России украинцам

Закон о суверенитете Украины 2022 г.
Украинцы, независимо от того, являются они гражданами США или нет, обеспечат денежную компенсацию за убытки, понесенные в результате российского вторжения, через суды США за счет активов, изъятых у России, или оплаченных российскими олигархами, уполномоченными правительством США.
Создавая практический механизм для восстановления жизни украинцев, законопроект отражает как этические принципы, так и экономические интересы США.
Законопроект Дингла-Аптона изменит ситуацию, а Банк России сэкономил миллиарды долларов в США. Изъятое имущество
Другие россияне и российские компании, которые попали под санкции, могут помочь выплатить компенсацию украинским беженцам и выжившим в войне.
Если законопроект, предложенный Динглом и Аптоном, будет принят, украинская семья, чей дом был разрушен в результате бомбардировки российскими военными, может подать в суд в Соединенных Штатах. Так обстоит дело
Смена дома и имущества и классическая компенсация медицинских расходов и травм.
Украина может подать иск в США и использовать российские средства для восстановления больниц, школ и других сооружений, разрушенных российскими военными во время этого незаконного вторжения. Американские граждане и их бизнес, понесшие убытки в Украине, также могут получить компенсацию.
Хотя нет никакого способа компенсировать катастрофическую потерю своих домов, районов и общин, законопроект прокладывает путь для украинцев, чтобы привлечь к ответственности президента России Владимира Путина и использовать все, что им дается, для восстановления своей жизни. Этот экстраординарный процесс гарантирован очевидными военными преступлениями визитов России в Украину, особенно женщин, детей и стариков. (Россия продолжает отрицать ответственность, отрицая совершение каких-либо военных преступлений.)
Сенатор от демократов Колорадо. Представлено Майклом Беннеттом и Робом Портманом из Республиканской партии Огайо. Закон о конфискованном российском имуществе
Создание Украинского фонда помощи беженцам и восстановлению. Аналогичный законопроект был внесен делегатами. Том Малиновски
Демократ из Нью-Джерси и Джо Уилсон
Был республиканцем из Южной Каролины и был исключен из Комитета по иностранным делам 5 апреля. Позднее это действие было изменено.Формальный процесс изложен в свете опасений
. Он больше не имеет силы и действия закона, теперь «»Конгресс настроений
. »
Пора сказать, что авторитарного лидера и его коррумпированной олигархии-миллионера достаточно для несправедливости, боли и страданий, которые несут миллионы невинных людей. Да, когда-нибудь этому безумию и ужасу придет конец. Но одно можно сказать наверняка: Россия не захочет или не сможет внести свой вклад в восстановление этой разрушенной нации. Пришло время организовать процесс, в который эти активы будут помещены для исправления этой ужасной ошибки.
Как нация, мы уже готовы помочь Украине прямой помощью и санкциями, которые могут привести к росту цен на газ и другие товары. Нет причин, по которым мы не должны заставлять Россию восстанавливать безжалостно уничтожаемую нацию. Законопроекты, предложенные в Конгрессе, делают именно это.
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