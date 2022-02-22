мнение | Что будет дальше, когда Россия переедет в Украину?

В редакцию:

Re «Прощайте, читатели. Это было чудесное путешествие» Джейн Э. Броуди (колонка «Личное здоровье», 22 февраля):

Мне посчастливилось лично увидеть миссис Броуди много лет назад на совместном мероприятии, где для пары были организованы развлечения, чтобы они не скучали и не злились. Как постоянный читатель колонок миссис Броуди, я считал встречи и беседы с ней редким явлением. Ее речь была такой же интересной и о деньгах, как и ее еженедельные статьи.

Вторничный номер The Times всегда был для меня особенным из-за мудрости и прекрасной информации о нашем здоровье. Мы горевали вместе с ней, когда несколько лет назад она потеряла мужа.

Хотя мы сожалеем об уходе г-жи Броди, мы желаем ей всего наилучшего в будущем и надеемся, что она успокоится, зная, что она сделала нашу жизнь лучше своими советами по поводу здоровья.

Вивиан Глассман

Бойнтон-Бич, Флорида.

В редакцию:

С большой грустью я прочитал колонку Джейн Э. Броди «Прощайте, читатели. Это было прекрасное путешествие». Моя реакция не была связана с тем очевидным фактом, что ее советы читателям «Таймс», особенно пожилым людям, давно иссякшие, подошли к концу. Нет, меня огорчает то, что это значит для тех из нас, кто уже вышел на пенсию и продолжает заниматься любимым делом.

Мне 74 года, и я оставил работу преподавателя в колледже, когда мне был 61 год, чтобы следовать своей новообретенной страсти, сохраняя истории представителей поколения Второй мировой войны.

Да, я сожалею, что больше не буду читать колонки миссис Броди. Однако больше всего меня огорчает то, что я не буду регулярно видеть пример, который вы подаете, даже в возрасте 80 лет, работая после традиционных «пенсионных» лет над чем-то, что имеет значение для нас и других. Мы будем скучать по тебе, Джейн Броуди, по нескольким причинам.

Линда Доддик

Сан-Маркос, Калифорния.

Забытый переводчик «Потерянной дочери Феранти»

В редакцию:

Относительно «Переводчик подает запрос на кредит» (Arts, 14 февраля) о переводе Дженнифер Крофт польского романа:

Я один из тех, кто оставался в кино до последних титров, и я был разочарован тем, что в «Признаниях», которые закрыли «Потерянную дочь», адаптированную из Мэгги Джилленхол для романа Елены Ферранте, не было Энн Гольдштейн, которая перевела книга с итальянского на английский.