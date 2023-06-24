Мнение: что мы знаем — и не знаем — о российском повстанческом движении

То, что мы наблюдаем в России в эти выходные, кажется самым прямым вызовом правлению Владимира Путина почти четверть века. Это прямой результат неудачной войны, которую он вел сегодня против Украины шестнадцать месяцев назад.

Его бывший союзник Евгений В. Пригожин, чья получастная армия, группа Вагнера, повернулась против кремлевского лидера, не что иное, как нечто экстраординарное. В субботу Путин выступил в эфире, чтобы заклеймить Пригожина (не называя его имени) предателем, который нанес России удар в спину.

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Таинственный 62-летний Пригожин — пожизненный серийный убийца, который провел девять лет в советской тюрьме за преступления, варьирующиеся от вооруженного ограбления до мошенничества, — малоизвестен американцам, но его работа известна.

В течение почти десяти лет Пригожин выполнял большую часть грязной работы Кремля в Сирии и на Украине, помогая своим так называемым «зеленым человечкам» (названным в честь их зеленой формы без опознавательных знаков) захватить Крым в 2014 году. Кровожадная работа группы Вагнера на востоке Украина за последние полтора года принесла неисчислимые страдания и массовые разрушения.

Злоба Пригожина коснулась и американцев. Соединенные Штаты и другие западные правительства заявляют, что их так называемое Агентство интернет-исследований несет ответственность за масштабные и изощренные операции по дезинформации. Используя подход пожарного шланга, ИРА заполонила платформы социальных сетей ложными рассказами о таких горючих проблемах, как расовые отношения, иммиграция и аборты, конечным результатом которых стало дальнейшее расширение наших собственных социальных разногласий. Щупальца ИРА по-прежнему злонамеренны.

Американцы также должны понимать, что группа Вагнера имеет огромное влияние в Африке, где Соединенные Штаты и Россия (и Китай) соперничают не только за политическое влияние, но и за сырье, необходимое для нашей экономики 21-го века. Кроме того, Кремль ловко использует западные санкции против России в своих интересах, обвиняя ее в высоких ценах на продукты питания в Африке. В череде голосов ООН после вторжения России в Украину десятки африканских стран отказались осудить действия Москвы.

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Так что драма, разворачивающаяся в эти выходные, — это нечто большее, чем просто очевидная борьба за власть в России. Его исход может иметь последствия далеко за красными стенами Кремля.

Здесь все становится мрачнее, чем сегодня. После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года Дональд Рамсфелд, занимавший пост министра обороны при президентах Джеральде Форде и Джордже Буше-младшем, сказал: «Есть известные вещи, вещи, которые мы знаем и знаем; и есть известные неизвестные, вещи, о которых мы знаем, что мы не знаем.» Но есть также неизвестные, вещи, которых мы не знаем и не знаем.

Сегодня мы многого не знаем. Что, например, может сделать неопределенность России — и возможность беспорядков — с ценами на нефть и газ? Энергетические объекты, химические заводы и другая важная инфраструктура в глубине России в последние недели становились объектами неспровоцированных атак. Украинцы виноваты? Россияне, выступающие против путинского режима? Мы не можем сказать с какой-либо ясностью.

Мы также должны быть обеспокоены безопасностью большого российского арсенала ядерного оружия, который в настоящее время оценивается в 4489 боеголовок, а также химического и биологического оружия. После распада Советского Союза в 1991 году (в то время я работал в посольстве США в Москве) это было серьезной проблемой, и вместе с новым российским правительством Бориса Ельцина были предприняты усилия, чтобы убедиться, что все в порядке. безопасный. Поскольку американо-российские отношения рухнули после вторжения Путина в Украину, линии связи сильно ухудшились.

А как насчет события, ставшего причиной драмы этих выходных, — неудавшейся войны Путина на самой Украине? Неудивительно, что президент Украины Владимир Зеленский использовал его, чтобы насмехаться над российским лидером, заявив в субботу, что «слабость России очевидна», и добавив в Twitter, что «каждый, кто выбирает путь зла, губит себя».