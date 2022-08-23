мнение | Что означает для науки потеря российского сотрудничества?

Остров Оркас, Вашингтон. Среди многих печальных последствий российского вторжения в Украину побочные эффекты За международное научное сотрудничество. Возможно, последние два десятилетия были расцветом этого сотрудничества. Теперь похоже, что он вот-вот приостановится, если не завершится.
В первые годы после окончания холодной войны в 1991 году российские ученые все чаще обращались в Европу и Соединенные Штаты, чтобы продолжать заниматься передовыми исследованиями. через усилия От президентов Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона космическая станция Freedom стала Международной космической станцией, в которую в качестве партнеров внесли значительный вклад Канада, Япония, европейские страны и Россия.
С 1993 по 1996 год Российское агентство по атомной энергии подписало соглашения с Европейской лабораторией физики элементарных частиц, известной как ЦЕРН, и вложило деньги, оборудование и умственные способности в проект Большого адронного коллайдера. Этот проект привел к открытию в 2012 году бозон Хиггса, которая представляет собой тяжелую субатомную частицу, которая пропитывает другие элементарные частицы массой. Его существование было предсказано еще полвека назад.
В 1990-е годы российские ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова присоединились к международной научной коллаборации LIGO, которая в 2016 году объявила об убедительных доказательствах слияния сверхмассивных черных дыр. Открытие подтвердило предсказание общей теории относительности Эйнштейна о том, что катастрофические события, такие как слияние двух черных дыр — в данном случае на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет — создают рябь в Свободное время известный как гравитационные волны.
Но Россия недавно решила прекратить свое участие в космической станции после 2024 года, и ЦЕРН не позволит российским институтам участвовать в экспериментах на коллайдере после истечения срока действия их контрактов с Россией в том же году. Более того, Европейское космическое агентство исключило Россию из своей схемы. Проект корабля ExoMars, несмотря на задержки, которые могут возникнуть в результате многих лет. Несмотря на усилия России поддержать проект рентгеновского лазера, известный как Европейский XFEL В Германии, открывшей возможности для исследований в области материаловедения, биологии и физики, ученые и учреждения, расположенные в России (по крайней мере, пока), не могут проводить новые эксперименты на этой установке.
Научные исследования настолько продвинулись вперед после окончания холодной войны, что такие масштабные и дорогостоящие международные проекты — единственный способ раздвинуть границы во многих дисциплинах. У отдельных стран больше нет достаточных финансовых и интеллектуальных ресурсов, чтобы заниматься наукой в одностороннем порядке. Нынешний отказ от участия России в этих крупных проектах может легко свернуть научный прогресс, а также ослабить международные отношения в более широком смысле.
ЦЕРН был основан в пригороде Женевы в начале 1950-х годов для содействия мирному сотрудничеству между европейскими странами, которые за последние 40 лет пережили две катастрофические войны. Ядерная физика и физика высоких энергий были определены регулирующими органами как перспективные дисциплины, требующие сотрудничества. И это удалось. С открытием в начале 1980-х бозонов W и Z, вместе ответственных за одну из четырех фундаментальных сил, управляющих поведением материи во Вселенной, ЦЕРН зарекомендовал себя как ведущая в мире лаборатория физики высоких энергий. Для многих европейских лидеров это стало высшим выражением континентального единства — достаточной причиной для одобрения многомиллиардного проекта LHC в 1990-х годах.
После распада Советского Союза в 1991 году многие его научно-исследовательские институты финансировались рухнул. ЦЕРН стал основным местом, где российские физики-энергетики могут продолжать проводить передовые исследования. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) начала искать дополнительное финансирование для LHC за пределами европейских государств-членов. К гигантам присоединились физики из Российского объединенного института ядерных исследований Комбинированный опыт с мюонным соленоидом на этом коллайдере, внося свой вклад в его конструкцию и внося передовой вклад. Им можно приписать свою роль в открытии бозона Хиггса — возможно, вершины международного научного достижения. Россия стала важным игроком в глобальной лаборатории, связанной между собой через Интернет и Сеть, в которую сейчас входят Канада, Китай, Индия, Япония, США и многие другие неевропейские страны.
Одной из причин создания ЦЕРН было содействие международному взаимопониманию между исследователями, работающими над достижением общих научных целей. Это оказалось отличным многоязычным местом. Хотя английский и французский языки доминируют в разговорах в лабораториях, офисах и столовой, национальные различия, похоже, стираются на фоне интенсивного технического обмена мнениями и хорошей еды.
Но эта научная дружба начинает угасать, когда одна страна-участница жестоко нападает на другую. В течение первого месяца российского вторжения в Украину в тысячах российских ученых подписали петицию против нападения, подвергая их серьезному риску их карьеры и средств к существованию. В свою очередь, российские научные институты продолжили линию Кремля, рассчитывая на его постоянную поддержку.
Сотрудничество может продолжиться на основе личных отношений с некоторыми российскими учеными. Этот интеллектуальный обмен, безусловно, ценен. Но легко представить, что изъятия и изъятия будут продолжаться и в других крупных научных проектах, если уже этого не произошло, в ущерб международным отношениям в целом. Это было бы неудачным аспектом возобновления бифуркации мирового порядка, как это было во время холодной войны. Но я искренне надеюсь, что прочные научные связи, сложившиеся за последние три десятилетия, продолжатся и помогут восстановить более широкие отношения между Востоком и Западом.
Майкл Риордан Он физик, который пишет о науке, технологиях и государственной политике. Он является автором книги «Охота за кварками» и соавтором книги «Туннельные видения: взлет и падение сверхпроводящего коллайдера».
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