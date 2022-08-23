мнение | Что означает для науки потеря российского сотрудничества?

Но Россия недавно решила прекратить свое участие в космической станции после 2024 года, и ЦЕРН не позволит российским институтам участвовать в экспериментах на коллайдере после истечения срока действия их контрактов с Россией в том же году. Более того, Европейское космическое агентство исключило Россию из своей схемы. Проект корабля ExoMars, несмотря на задержки, которые могут возникнуть в результате многих лет. Несмотря на усилия России поддержать проект рентгеновского лазера, известный как Европейский XFEL В Германии, открывшей возможности для исследований в области материаловедения, биологии и физики, ученые и учреждения, расположенные в России (по крайней мере, пока), не могут проводить новые эксперименты на этой установке.

Научные исследования настолько продвинулись вперед после окончания холодной войны, что такие масштабные и дорогостоящие международные проекты — единственный способ раздвинуть границы во многих дисциплинах. У отдельных стран больше нет достаточных финансовых и интеллектуальных ресурсов, чтобы заниматься наукой в ​​одностороннем порядке. Нынешний отказ от участия России в этих крупных проектах может легко свернуть научный прогресс, а также ослабить международные отношения в более широком смысле.

ЦЕРН был основан в пригороде Женевы в начале 1950-х годов для содействия мирному сотрудничеству между европейскими странами, которые за последние 40 лет пережили две катастрофические войны. Ядерная физика и физика высоких энергий были определены регулирующими органами как перспективные дисциплины, требующие сотрудничества. И это удалось. С открытием в начале 1980-х бозонов W и Z, вместе ответственных за одну из четырех фундаментальных сил, управляющих поведением материи во Вселенной, ЦЕРН зарекомендовал себя как ведущая в мире лаборатория физики высоких энергий. Для многих европейских лидеров это стало высшим выражением континентального единства — достаточной причиной для одобрения многомиллиардного проекта LHC в 1990-х годах.

После распада Советского Союза в 1991 году многие его научно-исследовательские институты финансировались рухнул. ЦЕРН стал основным местом, где российские физики-энергетики могут продолжать проводить передовые исследования. Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) начала искать дополнительное финансирование для LHC за пределами европейских государств-членов. К гигантам присоединились физики из Российского объединенного института ядерных исследований Комбинированный опыт с мюонным соленоидом на этом коллайдере, внося свой вклад в его конструкцию и внося передовой вклад. Им можно приписать свою роль в открытии бозона Хиггса — возможно, вершины международного научного достижения. Россия стала важным игроком в глобальной лаборатории, связанной между собой через Интернет и Сеть, в которую сейчас входят Канада, Китай, Индия, Япония, США и многие другие неевропейские страны.