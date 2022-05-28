мнение | Я врач на передовой в Украине. Я не мог уйти от этой войны.

Я из небольшого городка под названием Авдеевка на востоке Украины. Авдеевка уже восемь лет находится на передовой, но ее имя еще не попало на первые полосы мировых газет. И слава Богу за это.

Когда в 2014 году поддерживаемые Россией сепаратисты начали войну на востоке Украины, я направился на запад. Я думал, что смогу избежать войны. Я построил дом, семью и бизнес в столице, Киеве. Я стал политиком. Два года назад я купил дом в пригороде Бучи, примерно в 20 милях от города.

Но война со мной не закончилась.

Когда в конце февраля Россия вторглась в Украину, я присоединился к Киевским региональным отрядам обороны — в основном это были гражданские добровольцы, прошедшие некоторую боевую подготовку. Мы думали, что столица будет главной целью. Многие люди бежали в пригороды, такие как Буча, где, как они считали, врагу незачем идти.

Киев подвергался бомбардировкам и авиаударам, но русские так и не вышли за пределы города, прежде чем отступили и настаивали на том, что на новом этапе войны они сосредоточатся на захвате востока.