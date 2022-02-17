мнение | Я думал, сработают ли санкции против России

Идеальным наказанием было бы наказание Путина и его приспешников без причинения вреда ни простым россиянам, ни Соединенным Штатам и их союзникам. К сожалению, такого наказания не существует, говорит Эмили Килкрис, старший научный сотрудник и директор программы «Энергетика, экономика и безопасность» Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.

«Нам тоже нужно быть готовыми терпеть эту боль», — сказал мне Килкрис. Мы уже применяли санкции, которые не причиняют нам особой боли, такие как запрет на поездки для союзников Путина и запрет на технологии и кредиты для российского нефтегазового сектора. Новые санкции нанесут ущерб компаниям, ведущим бизнес с Россией, и могут привести к ответным мерам. «Западные банки должны быть готовы к кибератакам», — сказал Килкрис. «Очевидно, что здесь есть сценарий, в котором есть большая эскалация».

Россия подготовилась к санкциям, нарастив свои валютные резервы. Точно так же Запад разогрелся, среди прочего, потребовав от производителей нефти и газа подготовиться к увеличению добычи в случае необходимости, чтобы компенсировать потери топлива из России.

Килкрис сказал, что стратегия Запада должна представлять собой просчитанную смесь ясности и двусмысленности. «То, что вам нужно прояснить, — это набор вариантов, которые вы рассматриваете», — сказала она. С другой стороны, она добавила: «Мы не хотим давать ему полное руководство по игре, потому что тогда он может сказать: «Хорошо, мы можем с этим жить». «Мы хотим оставить место для эскалации в случае необходимости».

в другом месте

Доля местных ежедневных газет в США, принадлежащих фондам прямых инвестиций, выросла примерно с 5 процентов в 2002 году до примерно 23 процентов в 2019 году. Итак, каков был результат? Чтобы выяснить это, Майкл Юэнс из Калифорнийского технологического института и Арпит Гупта и Сабрина Хауэлл из Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета создали базу данных из 1610 газет, а затем тщательно проанализировали их, 262 из которых были частными.

в Рабочий лист Опубликованная Национальным бюро экономических исследований в этом месяце, Оуэнс, Гупта и Хойл пришли к выводу, что владение частным капиталом приводит к увеличению цифрового тиража и снижению вероятности закрытия газет. Однако они писали: «Состав новостей смещается от местного управления, уменьшается количество корреспондентов и редакторов, снижается участие в местных выборах».