Мне стыдно: глава отдела современного искусства Эрмитажа уходит в отставку из-за войны России на Украине

Амин Дмитрий Озерковруководивший отделом современного искусства Русского Эрмитажа, ушел в отставку из-за вторжения России в Украину.

Озерков, который находится в Санкт-Петербургском музее более 20 лет, объяснил свое решение в длинном посте в Instagram, написав: «Я ушел, потому что не намерен иметь сегодня ничего общего с Россией».

Озерков удалить фото Связан со своим аккаунтом в социальных сетях в феврале, после вторжения Путина в Украину. «Мне стыдно смотреть другим в глаза из-за сегодняшних новостей», — написал он.

В последующие месяцы он не публиковал сообщения в своем аккаунте и указывал, что вернулся в социальные сети только после ухода с работы. «Я вернулся в Instagram, потому что больше не являюсь сотрудником Эрмитажа». Он сказал. Он пояснил, что, хотя и принял решение уйти в отставку «после начала войны», окончательное решение он принял после прочтения в июне интервью с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским в российской правительственной газете. Российская газета.

В интервью Пиотровский назвал войну на официальном языке «специальной военной операцией» и продолжил выражать свою поддержку, сказав: «Наша страна претерпевает серьезные глобальные преобразования … и поэтому мы являемся ее частью и с Это.»

Далее Петровский осудил международных партнеров, которые осудили российское вторжение, которые «внезапно оборвали связи» и «нанесли удар в спину» Эрмитажу и другим российским культурным учреждениям.

Озерков присоединился к отделу современного искусства музея в 2006 году, чтобы вдохнуть новую жизнь в «старую коллекцию», сказал он, назвав ее «амбициозным и мощным проектом», основанным на «диалоге и взаимном уважении к языкам и странам». национальностей и религий, истории и современности».

Он написал, что такое уважение «уже ничего не значило в России», когда она ввела войска в Украину, заменив новости пропагандой.

Озерков также подал в отставку с должности руководителя магистерской программы в области науки и искусства в Университете ИТМО и с должности в городском совете по культуре Санкт-Петербурга.

В более позднем посте куратор опубликовал фотографию из неназванного города на Ближнем Востоке, написав: «Я очень похож на местных жителей». Как и многие, бегущие из страны прямо сейчас, он сказал художественная газета Что «уехать из России было важнее, чем куда-то уехать».

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