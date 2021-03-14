Многие устройства Amazon Echo продаются только сегодня.

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Пришло время купить умный динамик, особенно если переход на летнее время заставил вас искать лучший будильник. Amazon предлагает скидки на несколько устройств Echo только сегодня (14 марта). Дисплеи получили наибольшее сокращение: в продаже появился будильник Echo Show 5. 50 долларов (Менее 90 долларов) и более крупный Echo Show 8 до 80 долларов США (130 долларов бывшие).

Купить Echo Show 5 на Amazon – 50 долларов

Купить Echo Dot with Clock на Amazon – 45 долларов

Купить Echo (4-го поколения) на Amazon – 80 долларов

Не нужен экран? Текущее поколение Echo Dot упало до 35 долларов США ($ 50 ранее), в то время как его версия с часами – 45 долларов США (Обычно 60 долларов). А если вы предпочитаете что-то посильнее, в продаже есть стандартный Echo. 80 долларов США Вместо обычного ценника в 100 долларов.

В Эко Шоу 5 Легкий выбор, если вы ищете прикроватное устройство. Если вы не возражаете против гаджета с камерой (для уединения есть шторка), Show 5 подходит по размеру для стола, обеспечивает сигнал восхода солнца и обеспечивает удивительно высокое качество звука. Echo Show 8 также является мощным устройством, но его больший размер делает его более подходящим для сеансов просмотра на кухне.

Между тем, обычные колонки – тоже простой выбор. В Эхо-точка Обеспечивает качественный звук по цене (с входом 3,5 мм для более мощных динамиков), и вариант с часами – очевидный выбор, если вы хотите знать, опаздываете ли вы на работу или нет. В Регулярный резонансМежду тем, он обеспечивает действительно забавный звук во многих местах вашего дома. Вопрос лишь в том, хотите ли вы перейти в экосистему умного дома Alexa.

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